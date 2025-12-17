Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe 17.12: Giảm mỡ bụng đúng cách | Những điều cần biết trong điều trị ung thư
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 17.12: Giảm mỡ bụng đúng cách | Những điều cần biết trong điều trị ung thư

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
17/12/2025 08:25 GMT+7

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Vì sao mỡ bụng không giảm dù đi bộ mỗi ngày?

Đi bộ mỗi ngày được xem là thói quen tốt cho sức khỏe, nhưng không ít người vẫn gặp tình trạng mỡ bụng khó giảm. Nguyên nhân có thể đến từ việc đi bộ với cường độ quá nhẹ, ảnh hưởng của tuổi tác và nội tiết, căng thẳng kéo dài hoặc thói quen ăn nhiều đồ ngọt.

Bản tin sức khỏe 17.12: Giảm mỡ bụng đúng cách | Những điều cần biết trong điều trị ung thư

Các chuyên gia khuyến nghị, để giảm mỡ bụng hiệu quả, cần kết hợp vận động phù hợp, kiểm soát chế độ ăn và duy trì lối sống lành mạnh, thay vì chỉ dựa vào một hình thức tập luyện duy nhất.

Bệnh nhân ung thư phổi: Nên tập thở như thế nào là đúng?

Ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng hô hấp yếu tố sống còn của con người. Trong quá trình điều trị, nhiều bệnh nhân phải đối mặt với tình trạng khó thở, suy giảm thể lực và chất lượng sống. Giữ được nhịp thở đều, đúng cách không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn góp phần nâng đỡ tinh thần cho người bệnh ung thư phổi.

Bản tin sức khỏe 17.12: Giảm mỡ bụng đúng cách | Những điều cần biết trong điều trị ung thư- Ảnh 1.

Người bệnh ung thư phổi cần tập thở theo nguyên tắc đơn giản, tăng tiến và không gượng ép

 

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Khám phá thêm chủ đề

bản tin sức khỏe bản tin sức khỏe báo thanh niên ung thư Ung thư phổi Đi bộ giảm cân giảm mỡ tin tức tổng hợp Bản Tin Tổng Hợp Tin sức khỏe
