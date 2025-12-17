Vì sao mỡ bụng không giảm dù đi bộ mỗi ngày?

Đi bộ mỗi ngày được xem là thói quen tốt cho sức khỏe, nhưng không ít người vẫn gặp tình trạng mỡ bụng khó giảm. Nguyên nhân có thể đến từ việc đi bộ với cường độ quá nhẹ, ảnh hưởng của tuổi tác và nội tiết, căng thẳng kéo dài hoặc thói quen ăn nhiều đồ ngọt.

Bản tin sức khỏe 17.12: Giảm mỡ bụng đúng cách | Những điều cần biết trong điều trị ung thư

Các chuyên gia khuyến nghị, để giảm mỡ bụng hiệu quả, cần kết hợp vận động phù hợp, kiểm soát chế độ ăn và duy trì lối sống lành mạnh, thay vì chỉ dựa vào một hình thức tập luyện duy nhất.

Bệnh nhân ung thư phổi: Nên tập thở như thế nào là đúng?

Ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng hô hấp yếu tố sống còn của con người. Trong quá trình điều trị, nhiều bệnh nhân phải đối mặt với tình trạng khó thở, suy giảm thể lực và chất lượng sống. Giữ được nhịp thở đều, đúng cách không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn góp phần nâng đỡ tinh thần cho người bệnh ung thư phổi.