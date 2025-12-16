Bản tin sức khỏe 16.12: Ăn gì để tăng tuổi thọ? | Lan tỏa cơ hội tầm soát ung thư cho phụ nữ

Nên ăn gì mỗi ngày để tăng tuổi thọ?

Chế độ ăn hằng ngày không chỉ tác động đến vóc dáng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ. Theo trang sức khỏe Health, việc ưu tiên thực phẩm tự nhiên, ít chế biến có thể giúp giảm nguy cơ bệnh mạn tính và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ, nhờ đó duy trì cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Không chỉ là cách giải khát, nước còn được xem như "thuốc" giúp thanh lọc và cân bằng cơ thể. Vậy nên uống nước vào thời điểm nào trong ngày để tận dụng tối đa lợi ích của nước đối với sức khỏe?

Việc dùng xét nghiệm máu để phát hiện ung thư sớm được quảng cáo rộng rãi và là chủ đề nóng trong y học hiện đại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, không thể chỉ dựa vào xét nghiệm máu để chẩn đoán ung thư.