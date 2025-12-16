Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bản tin sức khỏe 16.12: Ăn gì để tăng tuổi thọ? | Lan tỏa cơ hội tầm soát ung thư cho phụ nữ
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 16.12: Ăn gì để tăng tuổi thọ? | Lan tỏa cơ hội tầm soát ung thư cho phụ nữ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
16/12/2025 05:00 GMT+7

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Nên ăn gì mỗi ngày để tăng tuổi thọ?

Chế độ ăn hằng ngày không chỉ tác động đến vóc dáng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ. Theo trang sức khỏe Health, việc ưu tiên thực phẩm tự nhiên, ít chế biến có thể giúp giảm nguy cơ bệnh mạn tính và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ, nhờ đó duy trì cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Nên ăn gì mỗi ngày để tăng tuổi thọ?

Nên uống nước giờ nào để tốt cho sức khỏe?

Không chỉ là cách giải khát, nước còn được xem như "thuốc" giúp thanh lọc và cân bằng cơ thể. Vậy nên uống nước vào thời điểm nào trong ngày để tận dụng tối đa lợi ích của nước đối với sức khỏe?

Nên uống nước giờ nào để tốt cho sức khỏe?

Xét nghiệm máu có phát hiện được ung thư không?

Việc dùng xét nghiệm máu để phát hiện ung thư sớm được quảng cáo rộng rãi và là chủ đề nóng trong y học hiện đại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, không thể chỉ dựa vào xét nghiệm máu để chẩn đoán ung thư.

Xét nghiệm máu có phát hiện được ung thư không?

Tin liên quan

Bản tin sức khỏe ngày 15.12: Lợi ích từ việc ăn rau củ | Cảm xúc thất thường cảnh báo bệnh lý nào?

Bản tin sức khỏe ngày 15.12: Lợi ích từ việc ăn rau củ | Cảm xúc thất thường cảnh báo bệnh lý nào?

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Khám phá thêm chủ đề

sức khỏe tips sức khỏe bản tin sức khỏe chế độ ăn Xét nghiệm máu Bản Tin Tổng Hợp mẹo sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận