Bang Illinois yêu cầu ông Trump hoàn trả 9 tỉ USD tiền thuế cho dân sau phán quyết của tòa

Thống đốc Pritzker đưa ra yêu cầu trên sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng các loại thuế quan mà Tổng thống Trump thường xuyên đề cao là bất hợp pháp.

"Thuế quan của ông đã làm suy kiệt nông dân, khiến các đồng minh của Mỹ phẫn nộ và đẩy giá thực phẩm lên cao ngất ngưởng", ông Pritzker viết trong thư gửi cho Tổng thống Trump, cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm hành động pháp lý nếu không được hoàn trả.

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker phát biểu trong một sự kiện ở Chicago vào ngày 18.10.2025 Ảnh: AFP

Trong thư được chia sẻ với truyền thông Mỹ, ông Pritzker yêu cầu hoàn trả khoảng 1.700 USD cho mỗi hộ gia đình ở Illinois, số tiền mà các chuyên gia của Đại học Yale ước tính hộ gia đình trung bình ở Mỹ sẽ phải trả do thuế quan trong năm ngoái.

Ông Pritzker không phải là người duy nhất tìm kiếm sự đền bù cho những khó khăn của người tiêu dùng do thuế quan.

Trước đó cùng ngày, Thống đốc bang California Gavin Newsom nói rằng số tiền thu được từ thuế quan của chính quyền Trump đến từ túi tiền của cử tri Mỹ và nên được hoàn trả.

"Mỗi đô la bị lấy đi một cách bất công phải được hoàn trả ngay lập tức — kèm theo lãi suất. Hãy trả tiền lại!", ông Newsom nhấn mạnh.

Hai ông Pritzker và Newsom được cho là những ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2028.

Được công bố rầm rộ vào tháng 4.2025, thuế quan do Tổng thống Trump đưa ra đã thu về hơn 130 tỉ USD từ các nhà nhập khẩu, nhưng một phần đáng kể chi phí tăng thêm do thuế quan được đẩy sang người tiêu dùng khi giá cả hàng hóa cũng tăng cao hơn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ hoài nghi về khả năng người dân Mỹ bình thường sẽ nhận được bồi thường trực tiếp.

Quy mô của các khoản hoàn trả tiềm năng là rất lớn. Mô hình ngân sách Penn-Wharton có ảnh hưởng lớn đã ước tính rằng tổng số tiền hoàn trả có thể lên tới 175 tỉ USD, dù không rõ ai sẽ nhận được số tiền đó cuối cùng.

Bản thân Tổng thống Trump cũng thừa nhận rằng bất kỳ quá trình hoàn trả nào cũng có thể mất nhiều năm, theo AFP.