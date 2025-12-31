Băng trộm táo tợn khoan thủng tường ngân hàng tại Đức, lấy ít nhất 10 triệu euro

Cảnh sát Đức ngày 30.12 thông báo chi nhánh ngân hàng Sparkasse tại thành phố Gelsenkirchen đã bị trộm đột nhập và cuỗm mất số tài sản quý giá trị giá ít nhất 10 triệu euro (gần 309 tỉ đồng), theo Reuters.

Băng trộm khoan thủng bức tường bê tông tại ngân hàng Sparkasse chi nhánh thành phố Gelsenkirchen (Đức) và lấy đi số tài sản ít nhất 10 triệu euro ẢNH: REUTERS

Băng trộm đã đục thủng bức tường bê tông dày và đột nhập két sắt của ngân hàng, mở hàng ngàn két an toàn của khách hàng để lấy tiền và tài sản được cất bên trong.

Hầu hết cửa hàng và ngân hàng tại Đức đóng cửa trong dịp Giáng sinh bắt đầu từ chiều 24.12. Cảnh sát chỉ phát hiện lỗ thủng trên tường của ngân hàng sau khi hệ thống báo cháy vang lên vào rạng sáng 29.12.

Ngày 30.12, hàng chục khách hàng giận dữ kéo đến trước cửa ngân hàng đòi vào bên trong. "Đêm qua tôi không ngủ được. Chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin gì", một người đàn ông nói với truyền thông địa phương bên ngoài ngân hàng. Ông cho biết đã mở két an toàn tại chi nhánh này trong 25 năm và bên trong là số tiền ông tích cóp để sử dụng khi về già. Một người đàn ông khác nói đã sử dụng két an toàn tại ngân hàng để cất tiền mặt và trang sức của gia đình.

Đại diện Sparkasse tại Ggelsenkirchen chưa bình luận về vụ việc.

Cảnh sát cho biết các nhân chứng trình báo đã nhìn thấy nhiều người mang theo những túi lớn tại cầu thang của một bãi đậu xe gần đó vào tối 27.12.

Cũng có thông tin trình báo về một chiếc xe hơi hiệu Audi RS 6 màu đen rời khỏi bãi đậu xe này vào rạng sáng 29.12, trong xe là người trùm khăn mặt. Biển số xe cho thấy chiếc xe bị đánh cắp tại thành phố Hanover, cách Gelsenkirchen hơn 200 km về hướng đông bắc.