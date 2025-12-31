Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Băng trộm táo tợn khoan thủng tường ngân hàng tại Đức, lấy ít nhất 10 triệu euro

Vi Trân
Vi Trân
31/12/2025 07:38 GMT+7

Kẻ trộm đã khoan thủng tường bê tông và lấy mất số tài sản trị giá cả chục triệu euro tại một ngân hàng ở thành phố Gelsenkirchen (Đức).

Cảnh sát Đức ngày 30.12 thông báo chi nhánh ngân hàng Sparkasse tại thành phố Gelsenkirchen đã bị trộm đột nhập và cuỗm mất số tài sản quý giá trị giá ít nhất 10 triệu euro (gần 309 tỉ đồng), theo Reuters.

Băng trộm táo tợn khoan thủng tường ngân hàng tại Đức, lấy ít nhất 10 triệu euro- Ảnh 1.

Băng trộm khoan thủng bức tường bê tông tại ngân hàng Sparkasse chi nhánh thành phố Gelsenkirchen (Đức) và lấy đi số tài sản ít nhất 10 triệu euro

ẢNH: REUTERS

Băng trộm đã đục thủng bức tường bê tông dày và đột nhập két sắt của ngân hàng, mở hàng ngàn két an toàn của khách hàng để lấy tiền và tài sản được cất bên trong.

Hầu hết cửa hàng và ngân hàng tại Đức đóng cửa trong dịp Giáng sinh bắt đầu từ chiều 24.12. Cảnh sát chỉ phát hiện lỗ thủng trên tường của ngân hàng sau khi hệ thống báo cháy vang lên vào rạng sáng 29.12.

Ngày 30.12, hàng chục khách hàng giận dữ kéo đến trước cửa ngân hàng đòi vào bên trong. "Đêm qua tôi không ngủ được. Chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin gì", một người đàn ông nói với truyền thông địa phương bên ngoài ngân hàng. Ông cho biết đã mở két an toàn tại chi nhánh này trong 25 năm và bên trong là số tiền ông tích cóp để sử dụng khi về già. Một người đàn ông khác nói đã sử dụng két an toàn tại ngân hàng để cất tiền mặt và trang sức của gia đình.

Đại diện Sparkasse tại Ggelsenkirchen chưa bình luận về vụ việc.

Cảnh sát cho biết các nhân chứng trình báo đã nhìn thấy nhiều người mang theo những túi lớn tại cầu thang của một bãi đậu xe gần đó vào tối 27.12.

Cũng có thông tin trình báo về một chiếc xe hơi hiệu Audi RS 6 màu đen rời khỏi bãi đậu xe này vào rạng sáng 29.12, trong xe là người trùm khăn mặt. Biển số xe cho thấy chiếc xe bị đánh cắp tại thành phố Hanover, cách Gelsenkirchen hơn 200 km về hướng đông bắc.

Tin liên quan

Bắt 2 nghi phạm trong vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre Pháp

Bắt 2 nghi phạm trong vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre Pháp

Hai nghi phạm vừa bị bắt liên quan vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre là 2 người đàn ông sống tại khu ngoại ô Seine-Saint-Denis ở Paris (Pháp).

Trộm đột nhập Bảo tàng Louvre, Pháp ra lệnh đóng cửa

'Người dơi' truy bắt trộm đột nhập trong đêm

Khám phá thêm chủ đề

trộm đức Trộm ngân hàng Ngân hàng Sparkasse
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận