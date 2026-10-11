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    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội vẫn đứng sát đáy sau HAGL, SLNA ngoạn mục leo lên tốp 3

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Bảng xếp hạng V-League mới nhất chứng kiến SLNA vẫn bay cao trong tốp 3 sau trận hòa CLB CA TP.HCM, trong khi CLB Hà Nội tạm ổn sau chiến thắng đầu tiên.
    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội vẫn đứng sát đáy sau HAGL, SLNA ngoạn mục leo lên tốp 3 - Ảnh 1.

    CLB Hà Nội có chiến thắng quan trọng

    ảnh: Minh Tú

    CLB Hà Nội có 3 điểm đầu tiên

    Tối ngày 11.10, vòng 3 V-League 2026 - 2027 khép lại với 2 trận đấu trên sân Vinh và Hàng Đẫy. Trong trận đấu khởi tranh lúc 18 giờ, hiện tượng SLNA tiếp tục gây ấn tượng khi cầm hòa thành công CLB CA TP.HCM với tỷ số 1-1.

    Tiếc cho CLB CA TP.HCM khi Tiến Linh đã mở tỷ số ở phút 29, nhưng sau đó bị gỡ hòa sau tình huống đá phạt bóng lập bập. Hàng loạt cơ hội trôi qua khi bóng tìm đến khung thành SLNA đã khép lại với 1 điểm cho mỗi đội.

    Kết quả này giúp SLNA tiếp tục giữ vị trí trong tốp đầu, với 7 điểm sau 3 trận và tạm xếp hạng 3 - bằng điểm ứng cử viên vô địch Ninh Bình FC đang xếp nhì, kém CLB CAHN dẫn đầu với 9 điểm.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội vẫn đứng sát đáy sau HAGL, SLNA ngoạn mục leo lên tốp 3 - Ảnh 2.

    Tiến Linh ghi bàn nhưng tiếc rằng CLB CA TP.HCM không thể ra về với 3 điểm

    ảnh: Minh Tú

    Ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã có trận cầu không dễ dàng trước tân binh Bắc Ninh FC. Đội khách đã chơi kiên cường và cầm hòa 0-0 sau hiệp 1, và tiếp tục thi đấu rất nỗ lực trong hiệp 2.

    Nhưng mọi nỗ lực của đội khách đã tan vỡ sau khi CLB Hà Nội có bàn thắng quyết định ở phút 90 do công Jung Andrew Patrick, giúp đội bóng thủ đô có 3 điểm đầu tiên ở V-League để thoát cảnh đội sổ.

    Highlight SLNA 1-1 CLB Công an TP.HCM: Tiến Linh ghi bàn, đội khách tiếc nuối đánh rơi chiến thắng

    Dù chưa thể cải thiện nhiều, nhưng CLB Hà Nội vẫn tạm xếp hạng 13, nhưng có được 3 điểm - tạm bằng đội hạng 8 CLB Đà Nẵng, để hóa giải hàng tấn áp lực cho HLV Harry Kewell và tự tin hướng đến chặng đường tiếp theo.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội vẫn đứng sát đáy sau HAGL, SLNA ngoạn mục leo lên tốp 3 - Ảnh 3.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất

    ảnh: chụp màn hình

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    CLB Hà Nội SLNA V-League Tiến Linh CA TP.HCM

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