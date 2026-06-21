Bánh mì Việt Nam lên kệ chuỗi siêu thị 7-Eleven ở Nhật Bản

Món ăn đường phố quen thuộc của Việt Nam đang được nhiều người dân xứ sở hoa anh đào lựa chọn Ảnh minh họa: Mai Cat

Theo trang tin SoraNews24, bánh mì, sự kết hợp tài tình giữa lớp vỏ bánh baguette giòn rụm và phần nhân đậm đà truyền thống của Việt Nam, đang trở thành hiện tượng ẩm thực mới tại Nhật Bản. Trước đây, món ăn này mất khá nhiều thời gian để tiếp cận số đông người dân xứ sở hoa anh đào, một phần vì món phở đã quá quen thuộc và chiếm trọn tình cảm của những người yêu món Việt tại đây.

Tuy nhiên, những năm gần đây, bản đồ ẩm thực tại khu vực Tokyo chứng kiến sự tăng trưởng chậm nhưng rất đều đặn của các hàng quán bán bánh mì mang đi. Nhận thấy lượng người thích món ăn này đã đủ lớn, "ông lớn" 7-Eleven Nhật Bản quyết định không đứng ngoài cuộc khi chính thức đưa bánh mì vào thực đơn phục vụ của mình.

Phiên bản bánh mì được giới thiệu tại hệ thống 7-Eleven Nhật Bản lần này sử dụng nhân thịt heo quay kết hợp với sốt tương ớt ngọt. Đại diện chuỗi cửa hàng tiện lợi này chia sẻ với truyền thông rằng, vị ngọt umami tự nhiên của thịt heo, vị chua dịu từ rau củ muối chua cùng hương thơm nồng nàn đặc trưng của rau mùi sẽ tạo nên một tổng thể đậm đà.

Dù tương ớt ngọt không phải là loại gia vị quá phổ biến trong món bánh mì gốc tại Việt Nam, nhưng nhà sản xuất cho biết họ sử dụng nó như một điểm nhấn vừa vặn, giúp cân bằng hương vị tổng thể mà không làm lấn át đi các nguyên liệu đi kèm, đảm bảo mỗi thành phần đều có cơ hội "tỏa sáng".

Sản phẩm bánh mì kẹp thịt của 7-Eleven Nhật Bản có mức giá khá dễ chịu, khoảng 430 yên (tương đương gần 70 ngàn đồng). Món ăn này sẽ chính thức lên kệ từ ngày 23.6 tại các chi nhánh trên khắp các tỉnh thành Nhật Bản, ngoại trừ hai khu vực Hokkaido và Okinawa.

Bên cạnh đại diện đến từ Việt Nam, hệ thống này cũng cho biết sẽ bổ sung thêm món bánh phô mai viên Gamja của Hàn Quốc, tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu đa dạng hóa trải nghiệm ẩm thực quốc tế ngay trong không gian cửa hàng tiện lợi cho người dân bản địa.

Video TikTok We love banh mi (Chúng tôi yêu bánh mì) của du khách nước ngoài gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác Ảnh: Chụp màn hình

Bánh mì: Từ món ăn đường phố đến "đại sứ văn hóa" toàn cầu

Việc chuỗi cửa hàng tiện lợi tầm cỡ như 7-Eleven đưa bánh mì vào thực đơn không chỉ đơn thuần là câu chuyện thương mại, mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế.

Bánh mì, không chỉ là món ăn đường phố bình dân, mà còn là một "đại sứ văn hóa" đầy kiêu hãnh. Từ món ăn có gốc gác từ bánh baguette Pháp, người Việt đã nhào nặn, biến tấu và thổi vào đó cái hồn cốt rất riêng của bản địa: lớp vỏ ngoài mỏng giòn, ruột xốp mềm, bên trong là sự tổng hòa của đủ vị từ béo ngậy của pate, bơ, đậm đà của thịt chả, đến chút chua ngọt thanh mát của đồ chua và rau mùi.

Chính sự cân bằng dinh dưỡng và tính linh hoạt, sáng tạo không giới hạn này đã giúp bánh mì Việt Nam liên tục vào top những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Sức hút của bánh mì lớn đến mức nó không chỉ hiện diện ở các hội chợ ẩm thực hay các nhà hàng xa xứ, mà còn đi vào cả văn hóa đại chúng quốc tế...