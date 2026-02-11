Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Bánh tét chiên theo kiểu… chuối chiên gây sốt cận tết, hương vị bất ngờ

Cao An Biên
Cao An Biên
11/02/2026 19:30 GMT+7

Clip hướng dẫn chiên bánh tét theo kiểu… 'chuối chiên' bất ngờ nhận về gần 1,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người mách nhau làm theo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 này.

Theo đó, clip hướng dẫn làm món bánh tét chiên "như chiên bánh chuối" được một tài khoản chia sẻ lên mạng xã hội với dòng mô tả ngắn gọn: "Bánh tét chiên bột". Món ăn lạ mà quen này có gì mà hàng triệu người xem cách làm?

Bánh tét chiên theo kiểu… "chuối chiên" bất ngờ gây sốt cận tết, hương vị bất ngờ

Bánh tét, bánh chưng là món ăn đặc trưng không thể thiếu trong ngày tết của người Việt Nam. Ngoài cách ăn quen thuộc thường thấy, nhiều năm trở lại đây, món bánh này còn được sáng tạo theo nhiều cách khác nhau, tạo nên hương vị thú vị cho ngày tết.

Theo chủ nhân clip, bình thường món bánh tét thường được cắt ra ăn không hoặc ăn với dưa món, đôi khi được chiên lên trực tiếp với dầu để thay đổi khẩu vị. Tuy nhiên, với món bánh tét chiên bột, chiên theo kiểu chiên chuối được giới thiệu là "quá ngon" vì hương vị mới lạ.

Cách làm thế nào?

Chủ tài khoản chia sẻ cách làm, với đòn bánh tét cần được cắt ra từng khoanh nhỏ vừa ăn sao cho đẹp mắt, có thể dùng dao hoặc dùng chỉ. Sau đó, người làm cần pha bột để chiên bánh, cách làm như pha bột để chiên bánh chuối.

Lấy khoanh bánh tét vừa cắt nhúng vào phần bột đã pha, sau đó đem chiên với dầu nóng, ngập dầu như chiên bánh chuối. Sau khi phần bánh săn lại, người nấu có thể vớt ra, vỗ cho bớt dầu, sau đó nhúng lại với hỗn hợp bột để chiên lần thứ hai.

"Làm tương tự để chiên lần thứ ba. Lúc này bánh sẽ phồng lên, vàng đều thì vớt ra liền. Lần đầu tiên trong đời mình chiên bánh tét kiểu này, không ngờ nó phồng lên như bánh chuối nhìn đã mắt ghê.

Bẻ bánh tét chiên ra, thấy cục mỡ núng na núng nính bên trong. Phần vỏ giòn rụm, bên trong thì nếp dẻo, thơm. Món này ngon vậy mà giờ mình mới biết. Tết này nha, nhà chị nào có bánh tét mà chưa biết cách làm sao cho mới lạ, đổi khẩu vị có thể thử cách này, ăn ghiền luôn!".

Bánh tét là món ăn quen thuộc của nhiều người Việt trong dịp tết

Bên dưới clip, nhiều người bày tỏ sự hào hứng với cách chế biến bánh tét theo kiểu này. Cư dân mạng để lại bình luận rủ nhau cùng làm vào dịp tết tới đây, cũng có người tò mò hương vị.

Tài khoản Kim Phượng bình luận: "Tết này mình làm liền!". "Món này có giống xôi chiên không nhỉ?", Ngọc Cho Huỳnh thắc mắc. "Nhìn thấy ngon quá luôn", nickname Kiều Thanh chia sẻ. Tài khoản Tại Sao thì cho rằng: "Món này chắc thành trend dịp tết năm nay".

Bà Ngọc Thảo (47 tuổi), một người nội trợ ở miền Tây cho biết bà vô tình thấy cách làm món bánh tét chiên lạ miệng này trên mạng xã hội và dự định tết này sẽ làm thử. Bà kể vào dịp tết, gia đình thường nấu nhiều bánh tét.

"Nhiều khi dư, ăn không nổi, tôi cũng đem chiên ăn cho đổi vị, đỡ phí. Nhưng năm nay thay vì chiên thông thường, tôi sẽ chiên theo kiểu mới này xem sao. Hy vọng sẽ thành công!", bà chia sẻ.

Bạn nghĩ sao về món ăn mới lạ này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

