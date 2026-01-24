Bão bức xạ mặt trời mạnh nhất 23 năm vừa tấn công: Dự báo hôm nay 24.1

Theo trang Space.com, cơn bão mặt trời cực mạnh ngày 19.1 mới đây tấn công trái đất gây ra hiện tượng cực quang rực rỡ ở Mỹ và phần lớn châu Âu đã phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn hai thập kỷ.

Bão mặt trời ngày 19.1 phá vỡ kỷ lục hơn 2 thập kỷ ẢNH: NASA

Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng cơn bão trên là mạnh nhất kể từ năm 2003, nhưng danh hiệu đó thuộc về "cơn bão Ngày của mẹ" hồi tháng 5.2024. Cơn bão này đã đạt đến cấp độ G5 (cực mạnh) lần đầu tiên kể từ "cơn bão mặt trời Halloween" khét tiếng năm 2003.

Tuy nhiên, đợt bùng phát mới nhất đã phá vỡ một kỷ lục bức xạ mặt trời đã tồn tại 23 năm, theo chuyên gia. Dù cơn bão mới nhất không đạt đến cường độ như cơn bão năm 2024, nó vẫn là một trong những "cơn bão bức xạ mặt trời" mạnh nhất từng được ghi nhận.

Tình hình bão mặt trời ngày 24.1 thế nào?

Trong cập nhật mới nhất về bão mặt trời, chuyên trang EarthSky.com cho biết đầu tuần này, chúng ta đã chứng kiến hiện tượng bão từ trường và cực quang mạnh nhờ vào một vụ bùng phát tia X trên mặt trời. Hiện tượng này đã lắng xuống.

Tuy nhiên giờ đây, từ trường trái đất lại bị nhiễu loạn, lần này là do gió mặt trời mạnh từ một lỗ vành nhật hoa lớn trên mặt trời. Lỗ này hiện đã di chuyển đến vị trí có tác động đến trái đất.

Các thiết bị đo đã ghi nhận một cơn bão từ trường G1 (nhỏ) riêng lẻ từ ngày 22.1. Từ đây, nhiều đợt bão từ trường G1 (nhỏ) hoặc thậm chí G2 (trung bình) có thể xảy ra trong những ngày tới.

Những cơn bão mặt trời nhỏ ít ảnh hưởng tới Việt Nam ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Dự báo hoạt động bão mặt trời, khả năng xảy ra bão ở mức độ vừa phải đã tăng lên. Các chuyên gia không loại trừ khả năng xảy ra một vụ bão mặt trời loại X khác. Vì vậy, hiện tượng cực quang có thể tiếp tục đến đầu tuần sau.

Dự báo hôm nay 24.1, tình hình bão mặt trời ở mức ổn định đến bất ổn dưới tác động của gió mặt trời tốc độ cao từ một lỗ vành nhật hoa lớn. Ngày 25.1, dự báo hoạt động địa từ có thể giảm xuống mức yên tĩnh hoặc không ổn định khi hiệu ứng lỗ vành nhật hoa bắt đầu suy yếu.