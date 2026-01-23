Bão mặt trời cực mạnh 3 ngày liền tấn công: Hôm nay 23.1 tình hình thế nào?

Chuyên trang EarthSky.com trong cập nhật tin tức mới nhất về bão mặt trời cho biết sau 3 ngày, đợt bão từ trường dữ dội cuối cùng cũng đã lắng xuống.

Kể từ khi một vụ phóng khối lượng nhật hoa (CME) nhanh xuất hiện vào ngày 19.1, chúng ta đã chứng kiến những giai đoạn kéo dài của bão từ trường cấp 4 (mạnh) và thậm chí cả những đợt bão cấp 5 (cực mạnh), với hiện tượng cực quang nhảy múa trên các vĩ độ cao.

Bão mặt trời hôm nay 23.1 thế nào? ẢNH: NASA

Nhìn chung, đợt bão từ trường kéo dài 3 ngày này đã trở thành một sự kiện ấn tượng. Từ trường Bz hướng về phía bắc, mô tả hướng của từ trường mặt trời, ban đầu đã hạn chế sự xuất hiện của cực quang. Nhưng cuối cùng, Bz di chuyển về phía nam, mang cực quang đến tận các bang phía bắc của Mexico. Chắc chắn đây là một sự kiện đáng nhớ!

Chuyên gia nói gì về tình hình bão mặt trời hôm nay 23.1?

Các nhà nghiên cứu cho biết hoạt động bùng phát của mặt trời ở mức độ vừa phải sẽ tiếp tục diễn ra, với khả năng xảy ra các vụ bùng phát cấp M và khả năng nhỏ xảy ra một vụ bùng phát cấp X khác hết ngày 22.1.

Ngày 22.1, hoạt động địa từ đã dần giảm xuống mức không ổn định khi ảnh hưởng của lỗ vành nhật hoa vẫn còn và các tác động còn lại của CME mờ dần, có thể xảy ra các cơn bão địa từ G1 (nhỏ) riêng lẻ.

Dự báo hôm nay ngày 23.1, tình hình bão mặt trời sẽ ở mức vừa phải, với tác động của gió mặt trời tốc độ cao từ một lỗ vành nhật hoa lớn. Ngày mai 24.1, hoạt động địa từ có thể giảm xuống mức yên tĩnh hoặc không ổn định khi hiệu ứng lỗ vành nhật hoa bắt đầu suy yếu.

Mặt trời chụp tại TP.HCM ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Ngày 20.1, Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ (SWPC) phát lệnh cảnh báo liên quan đến bão mặt trời, với cường độ lên đến 4 trong thang đánh giá mức độ nghiêm trọng gồm 5 cấp. "Bão mặt trời cấp S4 đang trong quá trình hình thành. Đây là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua", SWPC thông tin trên mạng xã hội X.

Cũng theo trung tâm Mỹ, lần gần đây nhất xuất hiện bão cấp S4 là vào tháng 10.2003. Những tác động có thể chủ yếu giới hạn trong lĩnh vực phóng tàu vũ trụ, hoạt động hàng không và vệ tinh.