Báo chí dẫn dắt, kiến tạo dòng thông tin chủ lưu

Chiều 19.3, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí quý 1/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2026.

Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí quý 1/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2026 do Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức chiều 19.3 ẢNH: CHUNG NGUYỄN

Tham dự hội nghị có Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Minh Chung; Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến;

Phó chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện; Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Khuất Việt Dũng; Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương Đinh Thị Phong Lan, cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí trực thuộc

Báo chí kiến tạo dòng thông tin chủ lưu

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Minh Chung cho biết, điểm sáng nổi bật của các cơ quan báo chí trong quý 1/2026 là sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy từ phản ánh đơn thuần sang dẫn dắt, từ đưa tin sang kiến tạo dòng thông tin chủ lưu.

Hệ thống báo chí trực thuộc đã khẳng định vai trò nòng cốt với khối lượng thông tin đồ sộ: đăng tải hơn 10.000 tin, bài trên các loại hình báo chí truyền thống. Phát triển mạnh mẽ trên không gian số với hơn 60.000 nội dung và 7.500 sản phẩm đa phương tiện.

Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở diễn biến sự kiện mà đi sâu phân tích lý luận, đặc biệt là làm rõ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng được triển khai quyết liệt, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết chỉ ra một số hạn chế của các cơ quan báo chí như các tuyến bài mang tầm chiến lược có khả năng chi phối mạnh mẽ dư luận xã hội còn chưa rõ nét; chuyển đổi số chưa có chiến lược tổng thể và sự liên thông chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí trong hệ thống.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do tư duy làm báo ở một số đơn vị chưa theo kịp yêu cầu của môi trường truyền thông số phát triển nhanh chóng; năng lực phân tích, dự báo chính sách của một bộ phận phóng viên còn hạn chế.

Chuyển mạnh về chất, nâng tầm định hướng

Bước sang quý 2/2026, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, các cơ quan báo chí cần tập trung vào các nhóm nhiệm vụ: tuyên truyền đại hội, làm rõ sứ mệnh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những định hướng lớn của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV gắn với kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, xác định đây là khâu then chốt để chiếm lĩnh không gian truyền thông mới, tăng cường khả năng tương tác và lan tỏa thông tin chính thống đến giới trẻ.

Tiếp tục coi việc hình thành các tuyến bài chuyên sâu, phân tích chính sách là nhiệm vụ thường xuyên để bảo đảm báo chí luôn "đi trước một bước" trong định hướng dư luận.

Hội nghị cũng nghe phát biểu của lãnh đạo một số cơ quan báo chí thời gian vừa qua và định hướng hoạt động thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng đánh giá cao báo chí quý 1/2026 đã giữ vững định hướng chính trị, chủ động thông tin về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chuyển mạnh từ "phản ánh" sang "định hướng". Về định hướng quý 2/2026, báo chí phải chuyển mạnh về chất, không chỉ tăng cường thông tin mà cần nâng tầm định hướng.

Ông Trần Thắng đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới tư duy, chủ động tổ chức các tuyến bài chuyên sâu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ.