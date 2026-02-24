Báo chí phải mở đường, dẫn đường, giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực

Sáng 24.2, Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT-DL, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức hội nghị Giao ban báo chí xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết năm 2025 và tháng đầu năm 2026 có rất nhiều sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, các quyết sách đặc biệt quan trọng của đất nước, mà điểm nhấn nổi bật là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong những giai đoạn tiếp theo.

Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị sáng 24.2 ẢNH: TRƯỜNG PHONG

Trong kết quả công tác thông tin, tuyên truyền nói chung, báo chí đã thể hiện vai trò "chủ công", "chủ lực", "tiên phong", "nổi trội", góp phần "định hướng", "dẫn dắt", "lan tỏa", "truyền cảm hứng", phục vụ đắc lực cho việc nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cơ quan báo chí đã nêu bật, phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thành tựu đất nước sau 40 năm Đổi mới; kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; những dấu ấn đặc biệt, những quyết sách mang tầm nhìn chiến lược của Đảng trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII với cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và 9 nghị quyết chuyên đề quan trọng của Bộ Chính trị; lan tỏa khí thế, niềm tin, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, người dân cả nước vào việc triển khai thực hiện những quyết sách quan trọng đó.

5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy yêu cầu ngay từ đầu năm 2026 báo chí thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, báo chí cần tập trung thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo chí cách mạng Việt Nam, với vai trò "tiên phong", "chủ lực" trong công tác thông tin, tuyên truyền cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thực hiện ngay trong những ngày đầu khi nghị quyết được ban hành.

Không chỉ tuyên truyền, phản ánh, báo chí phải thực sự là diễn đàn tin cậy để người dân trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, kiến giải những giải pháp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Báo chí phải là kênh hữu hiệu để nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện.

Thứ hai, tập trung cao độ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; mở chuyên trang, chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng, nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức thông tin.

Thứ ba, tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030, tạo sự đồng lòng, thống nhất, quyết tâm cao trong xã hội về thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Thứ tư, báo chí phải là lực lượng mở đường - dẫn đường - giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực; thông tin phải nhanh hơn, đa dạng hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn; phải chiếm lĩnh, làm chủ mặt trận thông tin, truyền thông trên không gian mạng.

Không chỉ đưa tin mà phải là nơi kiểm chứng thông tin; không chỉ phản ánh thực tiễn mà phải là diễn đàn để phân tích, đề xuất, kiến nghị; không chỉ đưa tin mà phải thắp lên niềm tin, truyền khí thế, tạo năng lượng tích cực trong toàn xã hội. Tăng cường, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên tất các các nền tảng số, ấn phẩm của mỗi cơ quan báo chí.

Thứ năm, các cơ quan báo chí cần xây dựng cho mình các sản phẩm truyền thông số hấp dẫn, có tính lan tỏa cao; thiết kế các gói dữ liệu số không chỉ phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền mà còn là sản phẩm tạo nguồn thu.

Không chỉ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, mỗi người làm báo phải trở thành nhà sáng tạo nội dung số, chiến binh số trên không gian mạng để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống; chủ động, quyết liệt đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, thù địch.