Người bị xử phạt là P.T.N, trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cách đây ít ngày, N. đăng tải thông tin về vị trí chốt kiểm tra của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực Thu Ngạc, đồng thời nhắc người đưa con đi học đội mũ bảo hiểm.

Công an xác định hành vi của N. là vi phạm, nên đã mời đến làm việc, ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng về lỗi "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Cô gái bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì 'báo chốt' CSGT ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cần phân biệt giữa việc giám sát hoạt động của CSGT và hành vi "báo chốt" vị trí làm việc của lực lượng này.

Người dân có quyền giám sát, bởi đây là cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần bảo đảm hoạt động của lực lượng CSGT được thực hiện công khai, minh bạch. Song, giám sát phải đúng hình thức được pháp luật quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của CSGT.

Trong khi đó, hành vi "báo chốt" CSGT thường được thực hiện bằng cách đăng tải hoặc nhắn tin thông báo vị trí, địa điểm, thời gian lực lượng tuần tra, kiểm soát, để người khác chủ động thay đổi lộ trình, né kiểm tra, xử lý vi phạm.

Báo chốt" sẽ làm giảm hiệu quả tuần tra, kiểm soát của CSGT, tạo điều kiện để người vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ… tiếp tục tham gia giao thông. Nguy hiểm hơn, thông tin về vị trí lực lượng chức năng có thể bị đối tượng vi phạm pháp luật khác lợi dụng để nhằm tránh bị phát hiện.

Qua việc xử phạt các trường hợp vi phạm, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên tham gia, chia sẻ thông tin trong các hội, nhóm có hoạt động thông báo vị trí kiểm tra của lực lượng chức năng.

Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và sử dụng mạng internet; khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng cần kịp thời thông báo để xử lý theo quy định.

Điểm 3 khoản 3 điều 96 Nghị định 174/2026 quy định hành vi "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" sẽ bị phạt tiền 10 - 20 triệu đồng với tổ chức, 5 - 10 triệu đồng với cá nhân.