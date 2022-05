Báo động bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ

Lưu ý các ca viêm gan tối cấp ở trẻ em

Ngày 3.5, PGS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư cho hay, ngay sau khi có thông tin WHO cảnh báo về ca viêm gan cấp được coi là viêm gan bí ẩn ở trẻ em ghi nhận tại một số nước, lãnh đạo BV đã nhắc các bác sĩ cần chú ý đến bệnh lý này, bao gồm các bệnh nhân khám hậu Covid-19.

Lãnh đạo BV Nhi T.Ư cũng cho biết, BV hiện chưa ghi nhận ca bệnh gan do vi rút Adeno ở trẻ nhỏ. “Chưa ghi nhận nhưng chúng ta không chủ quan. Nếu có bệnh nhân tổn thương gan tối cấp, các bác sĩ sẽ lưu ý thêm về nguyên nhân gây bệnh. Hằng năm, BV vẫn có một vài trường hợp viêm gan tối cấp nguyên nhân liên quan như ngộ độc paracetamol do quá liều; do vi rút viêm gan A, B, C…”, ông Điển cho hay.

Đến chiều 3.5, Bộ Y tế chưa có thông tin chính thức đến cộng đồng về việc tiếp nhận các cảnh báo từ quốc tế hoặc công tác triển khai giám sát bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ nhỏ tại Việt Nam.

Liên Châu