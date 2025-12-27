Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bão mặt trời hôm nay 27.12: Vết đen mặt trời kỳ dị phá vỡ mọi quy tắc

Cao An Biên
Cao An Biên
27/12/2025 08:30 GMT+7

Mới đây, một vết đen mặt trời kỳ dị phá vỡ các quy tắc xuất hiện. Tình hình bão mặt trời hôm nay 27.12 được dự đoán thế nào?

Trong thông tin mới nhất về tình hình bão mặt trời hôm nay 27.12 do EarthSky.com cung cấp, vùng vết đen mặt trời AR4321 đã dịu bớt phần nào, nhưng hình dạng của nó vẫn khá kỳ lạ.

Thông thường, các vết đen mặt trời sắp xếp theo một mô hình từ tính có thể dự đoán được, giống như các thanh nam châm đặt nối tiếp nhau. AR4321 lại phá vỡ quy luật đó.

Bão mặt trời hôm nay 27.12: Vết đen mặt trời kỳ dị phá vỡ mọi quy tắc - Ảnh 1.

Tình hình bão mặt trời hôm nay thế nào?

ẢNH: CAO KỲ NHÂN

Các cực từ của nó bị xoay ngang so với dự đoán của các nhà khoa học, một dấu hiệu cho thấy từ trường của nó bị xoắn và chịu áp lực. Từ trường bị xoắn có thể tích trữ năng lượng và khi năng lượng đó được giải phóng, nó có thể tạo ra các vụ bùng phát năng lượng mặt trời mạnh. AR4321 vẫn chưa làm được điều đó nhưng nó có thể sẽ sớm mang đến cho chúng ta một bất ngờ.

Tình hình bão mặt trời hôm nay 27.12 thế nào?

Chuyên gia cho biết dự kiến hoạt động mặt trời sẽ duy trì ở mức thấp đến trung bình trong những ngày cuối năm 2025. Xác suất xảy ra bão mặt trời loại M (trung bình) đã tăng lên khoảng 45%, trong khi xác suất xảy ra bão mặt trời loại X vẫn ở mức gần 5%.

Các khu vực chính cần theo dõi là vết đen AR4317 ở bán cầu Bắc của mặt trời và AR4321 ở phía tây nam của mặt trời, do sự phát triển nhanh chóng của nó.

Dự báo hoạt động địa từ ngày 27.12, do không có các vụ phóng khối vật chất vành nhật hoa (CME) hướng về trái đất và gió mặt trời tiếp tục suy yếu, điều kiện dự kiến tình hình bão mặt trời sẽ tiếp tục yên tĩnh.

Ngày 28.12, khi tốc độ gió mặt trời giảm xuống, tình hình bão mặt trời vẫn tiếp tục yên tĩnh. Bất kỳ sự nhiễu loạn nào mới có thể sẽ đòi hỏi một vụ phóng khối lượng vành nhật hoa (CME) mới hoặc một luồng lỗ vành nhật hoa mới, cả hai đều không có dấu hiệu rõ ràng vào thời điểm này.

Những thông tin mới nhất về bão mặt trời tấn công trái đất sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bài viết tiếp theo.

Khám phá thêm chủ đề

