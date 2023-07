Báo New Zealand: Đội tuyển nữ Việt Nam đang dần thích nghi

"Trận thắng trong thế trận vượt trội của đội tuyển nữ New Zealand, đồng chủ nhà kỳ World Cup nữ 2023 với Úc, trước đội tuyển nữ Việt Nam đã gây nhiều bất ngờ. Không chỉ vì tỷ số cách biệt 2-0, mà còn là các thông số trên sân khi các cầu thủ nữ Việt Nam chỉ có 2 cơ hội, còn New Zealand có đến 27 cú sút cả trận. Sự bất ngờ này cũng là vì nếu xét trên thứ hạng bảng xếp hạng FIFA giữa 2 đội không có sự chênh lệch, lần lượt vị trí 26 so với 32", tờ Stuff đánh giá.

Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như của đội tuyển nữ Việt Nam VFF

Sau trận, trả lời phỏng vấn giới truyền thông New Zealand ngay trên sân, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như của đội tuyển nữ Việt Nam nhận định: "Đây là trận đấu toàn đội chúng tôi cần kiểm tra thêm các điều kiện thi đấu để thích nghi với thời tiết mùa đông ở New Zealand. Chúng tôi thi đấu rất cố gắng. Nhưng vì cần từng bước để thích nghi, nên hiệp 1 chúng tôi chủ động chơi thấp và phòng ngự nhiều hơn. Trong hiệp 2, chúng tôi đã có cải thiện và chơi tấn công nhiều hơn".

Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu gặp đội tuyển nữ New Zealand VFF

"Các cầu thủ đội tuyển nữ New Zealand sau 10 trận chỉ hòa và thua, đã nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo sức ép để có 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1. Trong đó, tình huống mở tỷ số do CJ Bott ghi sau cú sút chìm từ quả phối hợp đá phạt góc nhanh. Hậu vệ Thu Thảo có thể cản phá được cú sút, nhưng cô phán đoán sai hướng bóng khiến thủ môn Trần Thị Kim Thanh cũng bất ngờ và phải nhận bàn thua.

Ở bàn nâng tỷ số 2-0 do Jacqui Hand ghi sau quả tạt bóng chính xác của Indiah-Paige Riley. Trong hiệp 2, đội tuyển nữ New Zealand giảm hẳn tốc độ trận đấu khi vẫn kiểm soát mọi diễn biến trên sân. Điều đáng tiếc nhất với họ là không thể ghi thêm bàn để thắng đậm hơn. Đây mới là trận thắng thứ 4 của đội tuyển nữ New Zealand dưới thời HLV Jitka Klimkova sau 24 trận, và là trận thắng đầu tiên ở sân nhà kể từ năm 2012", tờ Stuff tường thuật về trận đấu.

Các hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) có một trận đấu vất vả trước đội đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 VFF

Cũng theo tờ Stuff: "Có thể thấy các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp 2 với thế trận cởi mở hơn, khi họ đã dần thích nghi với điều kiện thời tiết thi đấu. Trong hiệp 1, có lẽ vì e ngại điều này, họ đã chơi quá thận trọng với đội hình lùi quá thấp chủ yếu trên phần sân nhà".

"Với trận thắng hoàn hảo trước đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ New Zealand đã có màn chạy đà tốt đẹp ngay trước trận mở màn ở bảng A World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Na Uy ngày 20.7. Trong khi đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục làm quen với mọi điều kiện thi đấu của mình với trận giao hữu tiếp theo gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha ngày 14.7 tới, trước khi thi đấu trận đầu tiên ở World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Mỹ sáng ngày 22.7", tờ Stuff nhận định.