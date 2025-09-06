Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Báo Phụ nữ trao giải viết về 'Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình'

Quang Thuần
Quang Thuần
06/09/2025 15:30 GMT+7

Ngày 6.9, Báo Phụ nữ TP.HCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn phối hợp trao giải cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" lần thứ nhất.

Với mong muốn lan tỏa, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của lối sống hiếu đạo, Báo Phụ nữ TP.HCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn đã cùng nhau chung tay phát động cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" lần thứ nhất từ tháng 11.2024. Sau khi phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các tác giả, với hàng trăm bài viết cảm động, sâu sắc về những tấm gương doanh nhân - những người không chỉ giỏi kinh doanh mà còn sống vẹn tình thân, trọn chữ hiếu. 

Báo Phụ nữ trao giải viết về 'Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình'- Ảnh 1.

Tác giả Ý Nhi đoạt giải nhất cuộc thi viết về "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" lần 1

ẢNH: BTC

Sau khi trải qua 2 vòng tuyển chọn gắt gao, với sự tham gia của các thành viên Hội đồng Giám khảo do ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn ra 12 bài viết để trao: 1 giải đặc biệt (trị giá 20 triệu đồng), 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thưởng bài viết được yêu thích nhất, trị giá 1 triệu đồng, dựa trên lượt xem, lượt like và share.

Nhận xét về cuộc thi "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" lần thứ nhất, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cho biết: "Tôi rất vui mừng khi cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt với hàng trăm bài viết giàu cảm xúc và đầy nhân văn. Mỗi tác phẩm là một thước phim sống động, ghi lại những hy sinh thầm lặng của bậc sinh thành, những giọt nước mắt nhớ thương của người con xa nhà, hay những khoảnh khắc sum vầy đong đầy hạnh phúc". 

Báo Phụ nữ trao giải viết về 'Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình'- Ảnh 2.

Các tác giả được trao giải khuyến khích

ẢNH: BTC

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được trao giải đúng vào dịp Vu Lan - mùa báo hiếu, còn là thông điệp nhau nhắc lại đạo lý ngàn đời: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Buổi lễ trao giải không chỉ là sự tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc: Mỗi chúng ta, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng hãy biết lắng lòng, trân trọng chữ hiếu - với gia đình, với cộng đồng, với Tổ quốc. Bởi đó chính là gốc rễ làm nên sự trưởng thành của mỗi cá nhân, sự bền vững của mỗi doanh nghiệp, và sự trường tồn của cả dân tộc. 

Dịp này, Ban tổ chức tiếp tục phát động cuộc thi viết "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình" mùa thứ 2, sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 20.10.2025 đến ngày 30.4.2026. Năm nay, Ban tổ chức điều chỉnh số chữ của tác phẩm dự thi sẽ từ 1200 chữ đến 2.000 chữ, được đánh máy bằng tiếng Việt. Dự kiến thời gian tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ 2 tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày Gia đình Việt Nam 28.6.2026.

