Vào lúc 10 giờ ngày 8.9, vị trí tâm bão số 7 ở trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Bão số 7 (Tapah) vào đất liền, sức gió mạnh nhất giật cấp 13

Dự báo đến 22 giờ ngày 8.9, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đến 10 giờ ngày 9.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng cao 4-6 mét, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc bộ, vùng ven biển phía đông của Bắc bộ có thể xuất hiện giông, lốc và gió giật mạnh.