Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bão số 7 (Tapah) mạnh lên cấp 11, miền Bắc có nơi mưa lớn trên 300 mm
Video Thời sự

Bão số 7 (Tapah) mạnh lên cấp 11, miền Bắc có nơi mưa lớn trên 300 mm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/09/2025 09:57 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 8.9.2025, vị trí tâm bão số 7 (bão Tapah) ở trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Dự báo đến 19 giờ ngày 8.9, bão số 7 di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Bão số 7 (Tapah) mạnh lên cấp 11, miền Bắc có nơi mưa lớn trên 300 mm

Đến 7 giờ ngày 9.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6 mét, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc bộ, vùng ven biển phía đông của Bắc bộ có thể xuất hiện giông, lốc và gió giật mạnh.

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Tin liên quan

Bão số 7 tăng cấp, cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ

Bão số 7 tăng cấp, cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 16 giờ ngày 7.9.2025, tâm bão số 7 ở trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75–102 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Bão số 7 có thể giật cực đại cấp 13, sóng biển cao 5 mét

Biển Đông có thể có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 9

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 7 Bão Tapah tin bão mới nhất Bão số 7 mới nhất Dự báo bão số 7
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận