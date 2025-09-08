Bão số 7 (Tapah) mạnh lên cấp 11, miền Bắc có nơi mưa lớn trên 300 mm

Dự báo đến 19 giờ ngày 8.9, bão số 7 di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Đến 7 giờ ngày 9.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6 mét, biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như: vịnh Bắc bộ, vùng ven biển phía đông của Bắc bộ có thể xuất hiện giông, lốc và gió giật mạnh.
