Báo Thanh Niên chung tay dựng mái ấm vùng cao

Sau nhiều ngày chờ đợi, căn nhà mới đã chính thức được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Căn nhà mới kiên cố vừa được bàn giao cho 3 cha con Hồ Văn Y từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên ẢNH: XUÂN TRỰC

Chỉ nửa năm trước, cuộc sống của 3 cha con anh Y vẫn chìm trong những ngày dài chông chênh. Cuối tháng 3.2026, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi người vợ của anh là chị Hồ Thị Lê (25 tuổi). Từ đó, anh Y vừa làm cha, vừa thay vợ chăm sóc 2 con nhỏ, phải lo từng bữa ăn, từng khoản chi tiêu trong gia đình.

Trong căn nhà dựng tạm, chật chội và thiếu an toàn, 3 cha con nương tựa vào nhau để sống. Mỗi khi mưa lớn, nỗi lo về một mái nhà không đủ vững chãi lại đè nặng. "Có những lúc tôi không biết rồi 3 cha con sẽ sống ra sao…", anh Y nhớ lại.

Anh Hồ Văn Y ký biên bản nhận nhà ẢNH: XUÂN TRỰC

Từ câu chuyện của gia đình anh Y được Thanh Niên phản ánh qua bài Xin giúp 2 cháu nhỏ mồ côi mẹ có hoàn cảnh thương tâm đăng ngày 17.3.2026, những tấm lòng đã mở ra, chia sẻ. Có người gửi vài trăm ngàn đồng, có người góp một phần nhỏ từ thu nhập của mình. Kèm theo những khoản hỗ trợ là những lời động viên. Từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc Thanh Niên, chính quyền địa phương và sự chung sức của bà con, căn nhà mới của gia đình anh Y được dựng lên. Căn nhà xây dựng kiên cố có diện tích khoảng 45 m², với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc Thanh Niên đóng góp gần 140 triệu đồng; còn lại (khoảng 10 triệu đồng) được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ.

Ngày nhận nhà, anh Y không giấu được xúc động: "Tôi không nghĩ mình có thể có được căn nhà như thế này. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là bạn đọc Báo Thanh Niên, cha con tôi giờ đã có chỗ ở ổn định. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, chăm lo và nuôi dạy các con nên người".



