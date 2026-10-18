Diễn viên Huy Khánh đồng hành Báo Thanh Niên xây 2 nhà nhân ái ở Cà Mau

Vào ngày 4.10 vừa qua, quán cà phê kết hợp pickleball BB House, tại 52A Phú Định, phường Phú Định (TP.HCM) chính thức khai trương, đồng thời kêu gọi bạn bè, giới nghệ sĩ, đối tác đóng góp bằng tiền mặt để cùng xây dựng 2 nhà nhân ái giúp 2 gia đình khó khăn tại Cà Mau.

Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và đóng góp bằng tiền mặt của rất nhiều anh chị em bằng hữu. Trong sự ủng hộ đó có các diễn viên: Huy Khánh, Kim Hải, Tân Trề, Lê Nam, Hoàng Mèo, ca sĩ - diễn viên Đông Dương; Tam Hảo LG Clinic (TP.HCM), Dung Nguyễn, anh Hải ĐCCB, chị Linh Ốc 879 cùng nhiều cá nhân, bạn bè, đối tác khác.

Báo Thanh Niên cùng nghệ sĩ, Bà Bầu Club, BB House trao tặng 100 triệu đồng giúp gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hà và anh Trần Ngọc Hiệu xây dựng nhà mới, từ căn nhà lá hiện hữu ẢNH: PHẠM HỮU

Có những niềm vui bắt đầu từ một cánh cửa mở ra, và đẹp nhất là khi cánh cửa ấy mở về phía những phận đời còn nhiều thiếu thốn. Sau 3 ngày khai trương, từ 4 - 6.10, chương trình quyên góp đủ 200 triệu đồng. Để hoàn thành mục tiêu đó, BB House, chị Mai Bùi và anh Trí Càng Long dành doanh thu 3 ngày khai trương, đồng thời ủng hộ thêm tiền cá nhân.

Từ một quán cà phê ở TP.HCM, những lời chúc mừng đã được nối dài đến Cà Mau. Và 200 triệu đồng ấy, sau cùng, không chỉ là tiền xây 2 căn nhà. Đó còn là cách những niềm vui của một người được trao lại cho những người đang cần một mái ấm.

“Một bó hoa có thể làm đẹp ngày khai trương. Một món quà có thể mang đến niềm vui trong khoảnh khắc. Nhưng một mái nhà thì có thể che chở một gia đình qua nhiều mùa mưa nắng. Anh chị em chúng tôi rất vui khi cùng với Báo Thanh Niên thực hiện việc ý nghĩa này”, chị Mai Bùi chia sẻ.

Đong đầy ý nghĩa bởi "trái tim hướng về trái tim"

Sau chuyến hành trình dài từ TP.HCM đến xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau, sáng nay (18.10) đoàn Báo Thanh Niên cùng một số nghệ sĩ, Bà Bầu Club, BB House trao tặng 200 triệu đồng để xây dựng 2 nhà nhân ái cho 2 gia đình khó khăn về nhà ở.

Đoàn ghé thăm nhà gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hà và anh Trần Ngọc Hiệu ở ấp 1, xã Nguyễn Phích. Gia đình chị Hà từ lâu phải sống trong căn nhà tạm bợ, xây từ những thanh gỗ, nền đất và mái lá xin của bà con xung quanh. Do hoàn cảnh khó khăn chưa thể sửa chữa, ngôi nhà hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, hễ mưa lớn là dột từ trước ra sau.

Bà Huỳnh Kiến Quốc ở ấp 4, xã Nguyễn Phích được Báo Thanh Niên, BB House, Bà Bầu Club đến tận nhà thăm, trao tặng 100 triệu đồng để xây nhà mới ẢNH: PHẠM HỮU

Gia cảnh càng thêm vất vả khi anh Hiệu phải xa quê làm công nhân ở TP.HCM. Sau khi trừ chi phí ở trọ và sinh hoạt cá nhân, số tiền gửi về quê chỉ vừa đủ gói ghém lo chi phí ăn học cho 2 con nhỏ.

Được hỗ trợ, chị Hà xúc động chia sẻ bản thân mừng đến mất ngủ mấy đêm liền vì giấc mơ về căn nhà che mưa che nắng, giúp các con an tâm học hành cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Ba mẹ của anh Hiệu cũng thuộc diện khó khăn. Theo đó, vào năm 2025 được UBND TP.HCM hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.

Tiếp đó, đoàn ghé thăm nhà của gia đình bà Huỳnh Kiến Quốc ở ấp 4, xã Nguyễn Phích. Bà Quốc là con một của liệt sĩ hy sinh từ năm 1961. Ở tuổi xế chiều, 5 người con của bà Quốc đều đã lập gia đình ở riêng, hiện chỉ có 2 vợ chồng bà sống tựa vào nhau bằng nghề làm nông. Cuộc sống vốn đã thắt lưng buộc bụng lại càng chật vật hơn khi bà Quốc liên tục gặp biến cố sức khỏe từ đợt tai biến nặng và căn bệnh thoát vị đĩa đệm khiến bà phải chống nạn mới đi được.

Sau nhiều năm, mái nhà tạm của bà Quốc trở nên dột nát, những hàng cột chính bị mối mọt. Mỗi lần trời mưa, nhà bị dột ướt, 2 vợ chồng bà luôn lo sợ nhà sập.

Điều đặc biệt, năm 2024, gia đình bà từng được Nhà nước xét duyệt cấp nhà tình nghĩa, nhưng vì thời điểm đó bà đau ốm nằm viện nên đã chủ động xin nhường lại suất hỗ trợ cho hộ khác và vẫn ở tạm trong nhà cũ xuống cấp.

Căn nhà của bà Quốc sau hàng chục năm và bị xuống cấp nặng nề ẢNH: PHẠM HỮU

Xúc động nhận nguồn kinh phí hỗ trợ, bà Quốc chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã không ngại đường xa về tận vùng nông thôn giúp đỡ. Gia đình đang khẩn trương thuê thợ thi công, phấn đấu hoàn thành căn nhà mới trước Tết Nguyên đán 2027.

"Tôi mừng lắm. Trước đây khi còn sức khỏe, tôi và chồng tôi làm ruộng, nuôi heo để đắp đổi sống qua ngày. Giờ cả hai vợ chồng đã già, không còn sức để làm như trước. Con cái lớn, lập gia đình nhưng điều kiện không dư dả. Với sự giúp đỡ này, các con tôi cũng sẽ cố gắng phụ giúp thêm để làm nhà", bà Quốc bày tỏ.

Đại diện Báo Thanh Niên, nghệ sĩ Hoàng Mèo trao quà thăm hỏi gia đình bà Quốc ở ấp 4, xã Nguyễn Phích, Cà Mau ẢNH: PHẠM HỮU

Trực tiếp tham gia vào việc làm thiện nguyện, diễn viên Huy Khánh bày tỏ: "Trước đó, hưởng ứng lời phát động từ Báo Thanh Niên, các thành viên ban đầu chỉ dự định đóng góp tùy khả năng. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ tích cực từ anh chị em bằng hữu của BB House, Bà Bầu Club, nguồn kinh phí vận động đạt kết quả như kỳ vọng, giúp nhóm quyết định tài trợ trọn vẹn cả 2 căn nhà, mỗi nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng".

Đại diện BB House, Bà Bầu Club, chị Mai Bùi gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn đến được với 2 gia đình khó khăn. Chị chia sẻ rằng dù chặng đường từ TP.HCM về Cà Mau khá xa, đi ô tô và tăng bo bằng xe máy, nhưng chuyến đi đong đầy ý nghĩa bởi "trái tim hướng về trái tim. Mong rằng mái ấm mới sẽ giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống và có những ngày tháng bớt âu lo".

Ông Đoàn Quốc Thống, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Phích cho biết, sau khi hợp nhất địa bàn xã hiện có tổng diện tích tự nhiên 245 km². Trên địa bàn xã hiện còn 132 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo, phần lớn các hộ tại đây sống dựa vào sản xuất nông nghiệp với mô hình một vụ lúa, một vụ tôm. Do điều kiện canh tác còn nhiều hạn chế, nguồn thu nhập của bà con nhìn chung chỉ đủ đắp đổi qua ngày và cuộc sống gặp không ít khó khăn. Ông Thống gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên cùng các nghệ sĩ, BB House, Bà Bầu Club đã tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo. Thời gian tới, địa phương rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành từ Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm để giúp 132 hộ nghèo cùng các hộ cận nghèo còn lại có được căn nhà ở ấm cúng, làm nền tảng ổn định cuộc sống lâu dài.