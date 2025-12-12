Báo Thanh Niên trong hành trình lan tỏa tinh thần 'Hào hiệp-Tử tế-Nhân văn-Tin cậy'

Tối nay 12.12, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) tại TP.Đà Nẵng - nơi đặt trụ sở Văn phòng đại diện khu vực Duyên hải miền Trung.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo sở, ngành, đối tác đến từ các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cùng nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên.

Báo Thanh Niên tiếp tục đổi mới chất lượng các kênh thông tin

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhấn mạnh hành trình xây dựng và phát triển của Báo Thanh Niên trong 40 năm qua, "từ đổi mới đến kỷ nguyên mới" đạt được những thành tựu nhờ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo toàn diện của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các bộ, ngành liên quan, của lãnh đạo các địa phương...

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngày đặc biệt của Báo Thanh Niên Tập thể và nhiều cá nhân được tuyên dương

"Sự nghiệp vững chắc mà tờ báo đã xây dựng do sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, công nhân viên của báo, đặc biệt là do sự quyết chí dày công tạo dấu ấn của các bậc tiền nhiệm. Không thể không nhắc đến sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo các địa phương, của lực lượng cộng tác viên, sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp, hệ thống phát hành báo, các đối tác cùng bạn đọc thủy chung đã yêu quý và tiếp sức cho tờ báo", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, tặng bằng khen cho Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cải tiến quy trình, đổi mới chất lượng các kênh thông tin, phát huy hiệu quả các hoạt động kinh tế báo chí; đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông đa phương tiện; hướng tới các hoạt động lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn đọc quốc tế; tham gia tốt vào các chương trình lớn của T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam… và có chiến lược phát triển hiệu quả trong kỷ nguyên mới với phương châm "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết thêm, trong hành trình 40 năm của Báo Thanh Niên, Văn phòng đại diện tại khu vực Duyên hải miền Trung luôn là một trong những điểm tựa quan trọng - nơi đồng hành cùng đời sống báo chí sôi động của 5 tỉnh, thành duyên hải miền Trung (sau sáp nhập là 4 tỉnh, thành miền Trung, từ tỉnh Quảng Ngãi mới ra đến tỉnh Quảng Trị mới); nơi ghi dấu nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên.

Ban Biên tập Báo Thanh Niên trao tặng quà cho các cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Thanh Niên đã nghỉ hưu ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh, thành duyên hải miền Trung; tổ chức Đoàn - Hội, các đối tác, thân hữu đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong nhiều hoạt động trên mặt báo và sau mặt báo của Thanh Niên nói chung và Văn phòng đại diện khu vực Duyên hải miền Trung nói riêng trong suốt chặng đường vừa qua", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ lãnh đạo, viên chức, người lao động của văn phòng qua các thời kỳ.

"Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự gắn kết, tin yêu và sự hỗ trợ, hợp tác từ quý vị như đã từng gắn kết, hỗ trợ suốt 40 năm qua", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói thêm.

Xây đắp thương hiệu "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy"

Gửi lời chúc mừng đến Ban Biên tập Báo Thanh Niên và các thế hệ người làm báo của Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, 40 năm xây dựng và phát triển của báo cũng là 40 năm đồng hành cùng sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng bằng khen cho tập thể Báo Thanh Niên ẢNH: BÁ CƯỜNG

Riêng tại khu vực miền Trung, thời gian qua đã có rất nhiều tin, bài, ảnh, phóng sự, chuyên đề đã phản ánh một cách trung thực, khách quan và đầy tâm huyết quá trình phát triển của Đà Nẵng và cả tỉnh Quảng Nam trước đây.

Theo bà Thi, trong suốt chặng đường đồng hành cùng địa phương, Báo Thanh Niên đã kiên trì bám sát thực tiễn, phản ánh đầy đủ và mang tính xây dựng về mọi lĩnh vực: từ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội đến các vấn đề thời sự nóng của thành phố. Những thông tin chính thống, kịp thời, có chiều sâu đã góp phần quan trọng lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng năng động, an bình, sáng tạo, nghĩa tình tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc cho tập thể và cá nhân Báo Thanh Niên ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin, đội ngũ phóng viên Báo Thanh Niên, đặc biệt tại khu vực Duyên hải miền Trung còn để lại dấu ấn đậm nét qua những chương trình thiện nguyện, cứu trợ đồng bào vùng lũ, hỗ trợ học sinh - sinh viên khó khăn, đồng hành cùng chính quyền trong giai đoạn thiên tai, bão lũ và những thời điểm cam go nhất của dịch Covid-19. Những hoạt động thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm đó góp phần làm nên thương hiệu "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" của Báo Thanh Niên", Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói.

UBND TP.Huế trao bằng khen cho tập thể và 2 cá nhân tại Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá, trong quá trình hợp tác truyền thông với UBND TP.Đà Nẵng, Báo Thanh Niên luôn thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ, vì lợi ích chung, góp phần giới thiệu môi trường đầu tư, quảng bá tiềm năng du lịch, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả của thành phố; đồng thời phản ánh chân thật những tồn tại để chính quyền có thêm thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Qua sự kết nối của Báo Thanh Niên, Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đã trao học bổng bảo trợ 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Bước sang chặng đường phát triển mới, TP.Đà Nẵng mong muốn Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới hình thức thể hiện, đa dạng nội dung, tăng cường các chuyên đề, chuyên mục có chiều sâu gắn với Đà Nẵng; cổ vũ nhân tố mới, lan tỏa các giá trị tích cực; đồng thời tiếp tục là cầu nối đưa hình ảnh thành phố đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế", bà Thi nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Thanh Niên đã trao học bổng Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời dành cho trẻ em mồ côi vùng bão lũ (tổng trị giá 150 triệu đồng); Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tài trợ 142 triệu đồng hỗ trợ 4 cháu mồ côi Quảng Trị đến năm 18 tuổi; Công ty Quảng cáo Lê Nguyễn trao học bổng Nguyễn Thái Bình (10 triệu đồng).

Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao các suất học bổng Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời dành cho các trẻ em vùng bão lũ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Dịp này, Báo Thanh Niên được UBND tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi tặng bằng khen; Văn phòng đại diện Duyên hải miền Trung được UBND TP.Đà Nẵng, TP.Huế tặng bằng khen và được Công an TP.Đà Nẵng tặng giấy khen, cùng với 4 cá nhân xuất sắc khác.