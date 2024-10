Bão Trà Mi: Gió lớn gây gãy trụ điện, đảo Cồn Cỏ sóng cao 3 mét

Ngày 27.10, thông tin từ Đồn biên phòng Triệu Vân (H.Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết mưa và gió lớn xảy ra do ảnh hưởng củ bão số 6 (bão Trà Mi) đã khiến một số địa phương bị mất điện.

Cột điện tại xã Triệu Lăng bị đổ ngã làm mất điện toàn bộ 2 xã Triệu Lăng và Triệu Vân ẢNH: B.H

Gió lớn đã khiến trụ điện tại thôn Ba Tư (xã Triệu Lăng) bị đổ gãy, gây mất điện tại 3 xã Triệu Lăng, Triệu An và Triệu Vân. Mực nước tại các ngầm, sông trên địa bàn cũng đang dâng cao, sóng biển cao do mưa lớn. Trong chiều 26.10, các chiến sĩ Đồn biên phòng Triệu Vân đã hỗ trợ ngư dân đưa các thuyền nan, thuyền nhỏ vào nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa các thuyền nan, thuyền nhỏ vào khu vực an toàn ẢNH: B.H

Hoàn lưu bão Trà Mi (bão số 6) gây mưa to, gió lớn ở miền Trung

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, từ 7 giờ sáng, bão Trà Mi cũng đã gây ra các đợt sóng cao trên 3 mét, mức gió tại đảo cấp 8, giật cấp 9. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà và nơi tránh trú. Công tác sơ tán người dân tại đảo ra khỏi khu vực nguy hiểm đã được triển khai vào hôm 26.10.

Đảo Cồn Cỏ có gió cấp 8, giật cấp 9, tạo ra các đợt sóng cao trên 3 mét ẢNH: B.H

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị có nhiều nơi xảy ra mưa to đến rất to, mực nước trên các sông, suối ở các huyện miền núi đang lên, một số ngầm tràn nước dâng cao gây chia cắt cục bộ.