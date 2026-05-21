Báo Trung Quốc: 'Chúng ta vào bảng tử thần, U.17 Việt Nam dễ thở ở World Cup'

Theo đánh giá của Sohu Sports, việc U.17 Việt Nam nằm cùng bảng với U.17 Mali, U.17 Bỉ và U.17 New Zealand được xem là “dễ thở hơn dự đoán”. Báo Trung Quốc cho rằng đại diện Đông Nam Á đã tránh được nhiều “ông lớn” Nam Mỹ và châu Âu. Đặc biệt, trong bảng G còn có U.17 New Zealand, đối thủ mà U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh điểm số.

Một số bài phân tích của truyền thông Trung Quốc nhận định cơ hội đi tiếp của U.17 Việt Nam không hẳn quá thấp nếu đội bóng của HLV Cristiano Roland tận dụng tốt thể thức mới của giải.

Sohu Sports nhận định: “Với việc FIFA nâng số đội tham dự lên 48 và cho phép 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng knock-out, chỉ cần có được 4 điểm, nhiều đội bóng tầm trung vẫn có khả năng vượt qua vòng bảng”.

U.17 Việt Nam được đánh giá rơi vào bảng đấu khá "dễ thở", đối đầu với các đội Mali, Bỉ và New Zealand

Dù vậy, báo chí Trung Quốc cũng cho rằng thử thách lớn nhất của U.17 Việt Nam sẽ là U.17 Mali – đại diện giàu truyền thống của bóng đá trẻ châu Phi. Trong khi đó, U.17 Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn về thể hình, tốc độ và nền tảng đào tạo trẻ. Chính vì vậy, trận đấu với U.17 New Zealand có thể trở thành “chung kết bảng”, quyết định cơ hội đi tiếp của U.17 Việt Nam.

U.17 Trung Quốc ở bảng đấu cực khó

Trái ngược với những nhận xét tương đối tích cực dành cho U.17 Việt Nam, đội U.17 Trung Quốc lại khiến báo chí nước này không khỏi lo lắng. Sau lễ bốc thăm, đại diện Đông Á rơi vào bảng H cùng những đội rất mạnh là U.17 Tây Ban Nha, U.17 Ma Rốc và U.17 Fiji.

Tờ 163 Sports gọi đây là “bảng tử thần” của U.17 Trung Quốc. 163 Sports bình luận: “U.17 Tây Ban Nha là ứng viên vô địch hàng đầu, U.17 cũng nổi lên mạnh mẽ ở cấp độ trẻ trong vài năm gần đây. U.17 Fiji bị đánh giá thấp hơn, nhưng U.17 Trung Quốc buộc phải thắng trận này trước khi nghĩ tới việc cạnh tranh vé đi tiếp”.

Trong khi đó, Sina Sports nhận định việc trở lại World Cup sau hơn 20 năm khiến U.17 Trung Quốc chịu áp lực rất lớn. Đội bóng này không được xếp hạt giống cao vì đã vắng mặt ở nhiều kỳ World Cup liên tiếp, qua đó phải nằm ở nhóm 4 và dễ rơi vào bảng khó.

U.17 Trung Quốc sẽ gặp các đối thủ rất mạnh ở U.17 World Cup 2026

Theo truyền thông Trung Quốc, cơ hội thực tế nhất của đội nhà là cạnh tranh một suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, để làm được điều đó, họ cần ít nhất một kết quả tích cực trước Ma Rốc hoặc Tây Ban Nha – nhiệm vụ bị xem là cực kỳ khó khăn.

FIFA U.17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12 với sự tham dự của 48 đội tuyển. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, cả U.17 Việt Nam và U.17 Trung Quốc cùng góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.