Thời sự Pháp luật

Bảo vệ công ty trộm hơn 1,5 lượng vàng của nữ công nhân

Đỗ Trường
Đỗ Trường
28/01/2026 09:32 GMT+7

Ngoài hành vi trộm cắp hơn 1,5 lượng vàng của nữ công nhân, một bảo vệ công ty còn thực hiện nhiều vụ trộm khác; công an thu giữ được phần lớn số vàng, 5 chiếc điện thoại và nhiều tang vật khác….

Ngày 28.1, Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng (phường Minh Hưng, Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Lê Hoài Thương (27 tuổi, ở phường An Lộc, Đồng Nai) là nghi phạm trong vụ trộm hơn 1,5 lượng vàng của nữ công nhân trong khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc.

Trước đó, Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng tiếp nhận tin trình báo của chị T.U (37 tuổi, làm công nhân trong khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc) trong lúc để xe máy trong nhà xe của công ty đã bị kẻ gian mở cốp lấy trộm 1 dây chuyền (5,5 chỉ, vàng 18K); 2 vòng tay (mỗi vòng 1,6 chỉ, vàng 18K); 1 nhẫn (3 chỉ, vàng 9999); 1 lắc tay (4,2 chỉ, vàng 18K); 1 nanh bọc vàng (0,5 chỉ, vàng 18K) cùng một số giấy tờ tùy thân.

Bảo vệ công ty bị bắt vì trộm vàng của nữ công nhân tại khu công nghiệp Minh Hưng - Ảnh 1.

Công an bắt giữ nghi phạm trộm vàng của nữ công nhân thu hồi được phần lớn tài sản

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng đã nhanh chóng vào cuộc, xác định Lê Hoài Thương, bảo vệ của công ty là nghi phạm chính, liền tiến hành điều tra, truy xét, bắt giữ khi nghi can này đang ở nhà trọ trên địa bàn phường Minh Hưng, thu hồi phần lớn tài sản bị trộm cắp.

Ngoài số vàng thu hồi được, kiểm tra phòng trọ nơi Lê Hoài Thương thuê ở, công an thu giữ thêm 5 chiếc điện thoại, 1 xe máy, 1 chỉ vàng, 3 bịch nghi là ma túy đá và nhiều tang vật khác.

Lê Hoài Thương khai nhận toàn bộ số tài sản trên cùng do trộm cắp mà có. Hiện Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng phối hợp Công an phường Minh Hưng (Đồng Nai) tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý nghi can Lê Hoài Thương theo quy định của pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
