Bảo vệ công ty trộm hơn 1,5 lượng vàng của nữ công nhân

Ngày 28.1, Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng (phường Minh Hưng, Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Lê Hoài Thương (27 tuổi, ở phường An Lộc, Đồng Nai) là nghi phạm trong vụ trộm hơn 1,5 lượng vàng của nữ công nhân trong khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc.

Trước đó, Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng tiếp nhận tin trình báo của chị T.U (37 tuổi, làm công nhân trong khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc) trong lúc để xe máy trong nhà xe của công ty đã bị kẻ gian mở cốp lấy trộm 1 dây chuyền (5,5 chỉ, vàng 18K); 2 vòng tay (mỗi vòng 1,6 chỉ, vàng 18K); 1 nhẫn (3 chỉ, vàng 9999); 1 lắc tay (4,2 chỉ, vàng 18K); 1 nanh bọc vàng (0,5 chỉ, vàng 18K) cùng một số giấy tờ tùy thân.

Công an bắt giữ nghi phạm trộm vàng của nữ công nhân thu hồi được phần lớn tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng đã nhanh chóng vào cuộc, xác định Lê Hoài Thương, bảo vệ của công ty là nghi phạm chính, liền tiến hành điều tra, truy xét, bắt giữ khi nghi can này đang ở nhà trọ trên địa bàn phường Minh Hưng, thu hồi phần lớn tài sản bị trộm cắp.

Ngoài số vàng thu hồi được, kiểm tra phòng trọ nơi Lê Hoài Thương thuê ở, công an thu giữ thêm 5 chiếc điện thoại, 1 xe máy, 1 chỉ vàng, 3 bịch nghi là ma túy đá và nhiều tang vật khác.

Lê Hoài Thương khai nhận toàn bộ số tài sản trên cùng do trộm cắp mà có. Hiện Đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng phối hợp Công an phường Minh Hưng (Đồng Nai) tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý nghi can Lê Hoài Thương theo quy định của pháp luật.