Đó là ý kiến chung được nhiều đại biểu, chuyên gia đưa ra tại hội thảo Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bàn TP.HCM, ngày 27.11. Hội thảo do Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM phối hợp với Sở Y tế, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức.

Nhân sự làm công tác chăm sóc trẻ em kiêm nhiệm nhiều việc

Ông Cao Thanh Bình – Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM cho biết hệ thống mạng lưới chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn hiện nay có một số hạn chế.

Trong bối cảnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước hiện nay dẫn đến sự thiếu hụt nhân lực chuyên môn sâu và khoảng trống dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ hòa nhập.

Ông Huỳnh Thanh Nhân – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội thảo Ảnh: Phan Diệp

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội, Sở Y tế TP.HCM cho biết nhân sự quản lý nhà nước về trẻ em trên địa bàn TP.HCM hiện có 172 người, gồm 4 công chức cấp thành phố và 168 công chức kiêm nhiệm cấp xã. Đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm nhiệm công tác gia đình và trẻ em hiện có 19.233 người tại các khu phố, ấp.

Về nhân sự tại các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Y tế có 1.940 viên chức, người lao động. Các cơ sở ngoài công lập có 1.455 nhân viên; 533 người được thống kê ở nhóm "chưa qua đào tạo".

Các đại biểu chủ trì hội thảo Ảnh: Phan Diệp

Theo ông Hoàng Anh, nhân sự ở cơ sở không ổn định, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Trong khi đó công tác trẻ em là mảng công việc liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác xã hội. Quá trình tham mưu và triển khai các hoạt động về trẻ em tại đô thị như TP.HCM đòi hỏi nhân sự phải am hiểu sâu kiến thức chuyên ngành, được trang bị kỹ năng mềm mới đủ khả năng làm việc, đáp ứng nhu cầu của trẻ em hoặc lồng ghép theo cam kết quốc tế.

AI, chuyển đổi số chưa thể thay thế con người

Ông Đặng Hoa Nam – Nguyên Cục trưởng Cục trẻ em – Phó chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết: "

TP.HCM có quy mô dân số trẻ em lớn nhất cả nước, hơn 2,6 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, với nhiều vấn đề trẻ em đa dạng, phức tạp hơn cần phải giải quyết trước mắt và lâu dài".

Tuy nhiên, có thực tế là nhân sự làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở các cấp quản lý nhà nước còn thiếu, kiêm nhiệm… Thiếu hụt về nhân sự có thể bù đắp bởi hệ thống quản lý, chuyển đổi số, nhưng với lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt về bảo vệ trẻ em thì việc tham gia hỗ trợ, xử lý trực tiếp giữa con người với con người chưa thể và khó thay thế bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Đặng Hoa Nam trình bày ý kiến trong hội thảo Ảnh: Phan Diệp

Ông Nam đề xuất TP.HCM cần thực hiện nghiên cứu, khảo sát đánh giá tác động về cơ hội và thách thức của cải cách, tinh gọn cơ cấu tổ chức đối với nguồn nhân lực trong hệ thống bảo vệ trẻ em để có bằng chứng và cơ sở thực tiễn hoạch định chính sách ưu tiên vị trí việc làm bảo vệ trẻ em. Từ đó có kế hoạch phân bổ, đào tạo, bồi dưỡng cập nhật và nâng cao năng lực cho đội ngũ này, đặc biệt cấp bách đối với phường, xã.

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Tại hội thảo, các chuyên gia, đại biểu cũng cho rằng TP.HCM luôn có sự biến động dân cư cơ học lớn gây khó khăn cho quản lý cư trú và tiếp cận chính sách của trẻ, tình trạng di cư, nhập cư...

Theo đó, còn có trường hợp vướng mắc pháp lý trong xác minh nhân thân, đăng ký khai sinh, định danh và cấp thẻ BHYT cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, dẫn đến số lượng trẻ chưa được cấp giấy tờ tùy thân, nhiều trẻ em chưa được cấp thẻ BHYT.

Việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương đối với trẻ em tại các cơ sở ngoài công lập chưa được thực hiện đầy đủ. Hoạt động của các cơ sở ngoài công lập, cơ sở tôn giáo còn thiếu ổn định, bền vững...

Bà Trần Thị Anh Thư đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc hỗ trợ chăm sóc trẻ em của đơn vị Ảnh: Phan Diệp

Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, ông Huỳnh Thanh Nhân – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan như Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Công an TP.HCM, Bảo hiểm xã hội TP.HCM, UBND các xã phường, đặc khu...

chủ động tham mưu UBND Thành phố rà soát, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về mạng lưới các cơ sở, tổ chức tham gia bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em trên toàn Thành phố (công lập, ngoài công lập, cơ sở tôn giáo, trường tình thương, lớp học phổ cập); đánh giá toàn diện năng lực, điều kiện hoạt động và nhu cầu hỗ trợ của từng cơ sở để có giải pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp cũng như quản lý chặt chẽ số liệu trẻ ra, vào tại các cơ sở.