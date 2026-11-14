Vì sao nhiều trẻ em ở TP.HCM chưa được cấp thẻ BHYT miễn phí?

Vấn đề được nhiều cơ sở bảo trợ trẻ em ngoài công lập, lớp tình thương... nêu ra tại Hội nghị tham vấn, đối thoại về thực trạng hoạt động và cơ chế, chính sách đối với các cơ sở, tổ chức tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em trên địa bàn, ngày 13.11.

Hội nghị do Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức nhằm lắng nghe ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động chăm sóc trẻ em của các cơ quan, đơn vị nhằm tìm biện pháp tháo gỡ.

Ông Cao Thanh Bình - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM chủ trì hội nghị Ảnh: Phan Diệp

Vì sao còn trẻ em chưa có thẻ BHYT miễn phí?

Sơ Nguyễn Thị Lệ, phụ trách lớp học tình thương Thanh Tâm (xã Củ Chi) cho biết đang quản lý khoảng 80 em, trong đó 16 em chưa có giấy khai sinh. Xuất thân từ gia đình di cư ở các tỉnh miền Tây hoặc Campuchia về, vướng các thủ tục đăng ký tạm trú nên toàn bộ học sinh ở đây chưa tiếp cận được BHYT miễn phí.

Còn Đại đức Thích Quang Hải – đại diện lớp học tình thương ở Cơ sở từ thiện xã hội chùa Kỳ Quang (phường Gò Vấp) đưa ra nguyên nhân một số trẻ ở chùa chưa có thẻ BHYT miễn phí là bởi các em khuyết tật nặng, khó di chuyển, nên chưa đi làm được căn cước công dân hoặc thiếu giấy giám định khuyết tật...

Sơ Nguyễn Thị Lệ chia sẻ tại hội nghị Ảnh: Phan Diệp

Nhiều đại diện lớp học tình thương tại hội nghị cho rằng chính vì các em "chưa có tên trong hệ thống giáo dục", nên chưa tiếp cận được BHYT miễn phí.

Do đó, các đại biểu kiến nghị chính sách BHYT cần căn cứ vào giấy khai sinh/độ tuổi (từ 0 - 16 tuổi) thay vì phụ thuộc vào việc trẻ có đang theo học ở trường nào hay không, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả trẻ yếu thế không được đến trường.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM nói gì?

Ông Dương Chánh Nguyên, Phó trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia - Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết căn cứ pháp lý cấp BHYT miễn phí cho trẻ từ 6 - 16 tuổi hiện nay áp dụng theo Nghị quyết 56: dành cho học sinh học tại các trường được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cấp phép. Nghị quyết 75 áp dụng cho trẻ không đi học hoặc theo học tại các cơ sở ngoài công lập, lớp tình thương...

Điều kiện và quy trình cấp thẻ BHYT theo Nghị quyết 75 yêu cầu trẻ phải có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú trên địa bàn TP.HCM. Với trường hợp trẻ thiếu giấy tờ, cơ sở bảo trợ trẻ em, lớp tình thương... phối hợp với UBND phường/xã và Công an địa phương xác minh hồ sơ, làm giấy tờ tùy thân và đăng ký tạm trú.

Sau khi có tạm trú, UBND phường/xã có trách nhiệm lập danh sách gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM để cấp thẻ BHYT miễn phí.

Ông Dương Chánh Nguyên chia sẻ điều kiện, quy trình cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em ở TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Quy trình là vậy, nhưng trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc nên thời gian chờ đợi cấp thẻ BHYT miễn phí của các em ở lớp tình thương còn kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi.

Phối hợp liên ngành chặt chẽ, nhanh chóng hơn

Ông Phạm Đình Nghinh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cho biết ở TP.HCM, hội thống kê còn khoảng 382 trẻ em liên quan đến tình trạng thiếu giấy tờ tùy thân. Hiện tại, danh sách đã được phân theo từng phường, xã và chuyển Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM để phối hợp rà soát, xử lý.

Theo báo cáo của đại diện Sở Y tế TP.HCM, hiện địa phương có gần 10.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 3.156 trẻ sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội, hơn 12.800 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Hiện nay, có hơn 164.000 trẻ dưới 16 tuổi đang cư trú ở TP.HCM chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Những con số này đặt ra yêu cầu về sự phối hợp liên ngành chặt chẽ và nhanh chóng hơn trong hoạt động chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em của các cơ quan, đơn vị.

Để giải quyết nhanh vấn đề này, ông Cao Thanh Bình - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM cho biết: "Hiện nay, Công an TP.HCM có chương trình cử lực lượng trực tiếp đến tận nơi làm giấy tờ, căn cước công dân cho trẻ khuyết tật, nên đề nghị đơn vị hỗ trợ các lớp học tình thương, cơ sở bảo trợ... tích cực hơn. Sắp tới, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM sẽ họp chuyên đề cùng Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM, Sở Y tế, Sở Tư pháp và Sở Giáo dục & Đào tạo để sớm giải quyết dứt điểm".









