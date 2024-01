Bắt 3 bị can dàn cảnh, chở 41 tấn lúa của người dân đi bán

Ngày 5.1, Công an H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giữ 3 bị can gồm: Triệu Văn Nghĩa (38 tuổi), Trần Văn Du (32 tuổi), Lương Tiến Dương (28 tuổi, cùng trú tại Tuyên Quang), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm bị can dàn cảnh để chở 41 tấn lúa của người dân đi bán.



Nhóm bị can dàn cảnh lừa đảo 41 tấn lúa, bị bắt khi đang trốn tại Tuyên Quang TRẦN HỒNG

Trước đó, cuối tháng 10.2023, Công an H.Phú Lộc nhận được đơn trình báo của một người dân trên địa bàn về việc bị nhóm người ngoại tỉnh lừa đảo, chiếm đoạt 41 tấn lúa (trị giá khoảng 420 triệu đồng).

Theo nội dung trình báo, thông qua mạng xã hội Facebook, nạn nhân này thỏa thuận với một chủ xe để vận chuyển 41 tấn lúa từ Thừa Thiên - Huế ra Hà Nội. Nhưng sau đó số hàng hóa này không được chuyển đến nơi cần đến.

Qua một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 4.1, Công an H.Phú Lộc bắt giữ nhóm Nghĩa, Du, Dương khi cả 3 đang đang lẩn trốn ở Tuyên Quang.

Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận do không có tiền tiêu xài nên lập "kịch bản" để đi lừa đảo. Dương giả làm tài xế đang cần tìm hàng để chở, sử dụng SIM điện thoại rác, gọi cho những người làm nghề môi giới xe chở hàng trên các hội nhóm Facebook để tìm mối.

Nghĩa tạo tài khoản Facebook, giả là chủ hàng, vào các hội nhóm đăng bài viết cần thuê xe vận chuyển hàng.

Dương trong vai tài xế tìm hàng để chở, biết thông tin một người ở H.Phú Lộc đang cần chuyển 41 tấn lúa ra Hà Nội, nên kết nối. Trong vai người thuê xe chuyển hàng, Nghĩa cũng kết nối được với chủ xe chở thuê.

Ngày 20.10.2023, Du chở Nghĩa, Dương bằng ô tô từ Tuyên Quang vào Thừa Thiên - Huế để dàn cảnh. Khi gặp chủ hàng, nhóm này mạo nhận là chủ xe chở hàng thuê; khi gặp chủ xe chở hàng thuê, nhóm mạo nhận là chủ hàng.

Nhóm này tìm cách không để chủ hàng thật và chủ xe chở thuê thật phát hiện. Khi đã tạo niềm tin với cả hai bên, nhóm này điều hành việc chở 41 tấn lúa từ Thừa Thiên - Huế ra Hà Nội.

Chủ hàng nghĩ là nhóm này chở hàng thuê, còn lái xe chở hàng thuê lại nghĩ nhóm này là chủ hàng đang áp tải 41 tấn lúa. Khi gần đến gần địa điểm giao hàng, nhóm vờ thay đổi địa điểm, không đưa 41 tấn lúa ra Hà Nội mà dừng ở Phú Thọ, bán lúa lấy tiền chia nhau tiêu xài.