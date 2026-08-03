Bắt 4 người dùng súng giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội

Ngày 3.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn 4 người trong vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Trường Thọ (23 tuổi, ở xã Đông Thạnh), Hà Chánh Phước (19 tuổi, ở phường Thới An), Nguyễn Hoàng Trọng Nhân (17 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa) và Nguyễn Trường Thọ (thường gọi Thọ "nhỏ", 17 tuổi, ở xã Hóc Môn).

Cự cãi trên mạng, hẹn ra bãi trống "hỗn chiến"

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Sau khi cự cãi qua lại, các đối thách thức, hẹn nhau đến bãi đất trống thuộc ấp 14 (xã Tân Vĩnh Lộc) để giải quyết mâu thuẫn.

Bốn người bị bắt (dấu x, từ trái qua): Đặng Trường Thọ, Nguyễn Hoàng Trọng Nhân, Hà Chánh Phước và Nguyễn Trường Thọ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đối tượng N.T.T.K (15 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc) được xác định là người khởi xướng, rủ rê đồng bọn tham gia đánh nhau. Trước khi đến điểm hẹn, nhóm của K. đã tập trung ở nhà Đặng Trường Thọ để bàn bạc, chuẩn bị hung khí.

Tại đây, Đặng Trường Thọ lấy 1 khẩu súng ngắn dạng rulo đã nạp sẵn đạn, cùng nhiều dao bấm, dao tự chế giao cho cả nhóm di chuyển trên 3 xe máy đến nơi hẹn. Trong đó, Hà Chánh Phước chở Thọ và giấu dao tự chế; Nguyễn Hoàng Trọng Nhân chở K. và cất giữ dao bấm; còn Nguyễn Trường Thọ trực tiếp điều khiển xe chở đồng bọn tham gia.

Ở nhóm đối phương, N.T.D (17 tuổi) cũng lôi kéo N.T.H (15 tuổi) và N.Đ.T (16 tuổi, cùng ở xã Tân Vĩnh Lộc) mang theo gậy ba khúc, dao tự chế đi nghênh chiến.

Khi chạm mặt nhau tại bãi đất trống, hai nhóm liền lao vào dùng gạch, đá và hung khí tấn công dữ dội. Trong lúc xô xát, Đặng Trường Thọ liên tục nổ nhiều phát súng, trong đó có 1 phát đạn bắn trúng chân trái của N.T.D gây thương tích, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều đạn, dao

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an xã Đông Thạnh khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm các đối tượng liên quan. Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ và triệu tập 11 người. Tại cơ quan công an, những người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, công an xác định sau khi nổ súng gây án, Đặng Trường Thọ đã mang 3 khẩu súng ngắn cùng đạn đến phòng trọ của một người bạn nhờ cất giấu nhằm tẩu tán chứng cứ, né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đặng Trường Thọ khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an TP.HCM đã thu giữ: 3 khẩu súng ngắn dạng rulo, 10 viên đạn, 1 dao tự chế, 3 dao bấm và dao mèo, cùng nhiều điện thoại di động và tang vật có liên quan.

Công an TP.HCM đánh giá hành vi dùng dao, dùng súng giải quyết mâu thuẫn của các đối tượng là cực kỳ nguy hiểm, coi thường pháp luật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, giám định và xác minh nguồn gốc số vũ khí, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm.