Bất an vì nạn rải đinh tái diễn

Như Thanh Niên đã thông tin, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa phối hợp Đoàn Thanh niên P.Tân Tạo cùng Công ty IDICO tiến hành hút đinh trên đường Lê Đức Anh, đoạn từ giao lộ tỉnh lộ 10 đến cầu Bình Điền. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên khi lực lượng chức năng nhận thấy nạn rải đinh tái diễn những ngày cận tết.

Những mảnh kim loại được cắt bằng máy đều tăm tắp, sắc nhọn như dao nằm rải rác trên mặt đường, khi xe máy cán phải thì người điều khiển dễ bị loạng choạng, té ngã ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, những vật sắc nhọn bị rải trên mặt đường Lê Đức Anh không phải là những chiếc đinh thông thường. Qua quá trình hút đinh, lực lượng chức năng thu gom nhiều mảnh kim loại nhỏ, sắc lẹm, được cắt đều, có cạnh bén và hình dạng bất thường, trong đó có những mảnh giống hình thoi với 4 góc nhọn.

Các mảnh kim loại này nằm lẫn trong lớp bụi đường, khó nhận biết bằng mắt thường, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi mặt đường ẩm ướt. Ông Lâm Trọng Thật (Công ty IDICO), người có kinh nghiệm nhiều năm hút vật sắc nhọn trên đoạn đường này, cho biết những miếng kim loại sắc như dao này không làm xì hơi bánh xe từ từ mà dễ đâm xuyên, gây sàng bánh, mất lái đột ngột, khiến người điều khiển xe máy có thể ngã ngay tại chỗ. Sự nhỏ, sắc và được cắt mài có chủ ý của những vật này khiến mức độ nguy hiểm tăng cao, tiềm ẩn rủi ro tai nạn nghiêm trọng.

Nhiều người dân sinh sống và thường xuyên lưu thông qua tuyến đường Lê Đức Anh bày tỏ lo lắng trước tình trạng rải đinh. Đây là trục giao thông quan trọng, nối từ khu vực TP.HCM về các tỉnh miền Tây, mật độ xe máy, xe tải lưu thông dày đặc cả ngày lẫn đêm. Việc xuất hiện các vật sắc nhọn trên mặt đường không chỉ gây hư hỏng phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi người điều khiển xe chạy với tốc độ cao hoặc lưu thông vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế.

"Như đặt bẫy giết người giữa đường"

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên án rải đinh là hành vi vô cùng độc ác, coi thường tính mạng người khác. "Chỉ cần xe đang chạy nhanh mà nổ vỏ là có thể ngã nhào ngay lập tức. Đây không khác gì đặt bẫy giết người giữa quốc lộ đông xe cộ", BĐ Minh Tuấn bức xúc.

BĐ Hồng Vân bình luận: "Người lao động nghèo chạy xe máy về quê đã vất vả, nhiều gia đình còn chở theo con nhỏ. Một cây đinh nhỏ nhưng có thể cướp đi mạng sống và tương lai của cả gia đình".

Không ít BĐ cho biết họ luôn trong trạng thái nơm nớp mỗi khi chạy qua các đoạn đường từng xảy ra rải đinh. "Đi đường mà phải cầu may cho từng chuyến đi thì không thể gọi là an toàn giao thông", BĐ Thanh Bình viết.

Bên cạnh sự phẫn nộ, BĐ cũng bày tỏ băn khoăn khi nạn rải đinh cứ tái đi tái lại suốt thời gian dài. "Cứ đến lễ, tết là lại nghe rải đinh ở những cung đường quen thuộc. Vấn đề này không mới, nhưng cách xử lý thì vẫn giậm chân tại chỗ", BĐ Quốc Hưng đặt vấn đề.

Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về trách nhiệm tuần tra, giám sát của lực lượng chức năng địa phương. "Nếu biết rõ điểm nóng mà vẫn để tái diễn hết năm này qua năm khác thì người dân khó tránh khỏi băn khoăn về hiệu quả quản lý", BĐ Lê Phương nêu quan điểm.

Cần quyết liệt răn đe

Từ thực tế trên, nhiều BĐ đề nghị phải có các biện pháp mạnh mẽ hơn. "Phạt hành chính vài triệu đồng là quá nhẹ. Với mức độ nguy hiểm như vậy, cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự để đủ sức răn đe", BĐ Trần Dũng đề xuất.

Không ít người cho rằng cần làm rõ và triệt để xóa sổ các tiệm sửa xe "ma" ven đường nếu có dấu hiệu tiếp tay cho hành vi rải đinh. "Không thể để ai kiếm sống trên tai nạn và nỗi bất an của người khác", BĐ Mỹ Linh bày tỏ.

Ngoài ra, nhiều ý kiến mong muốn chính quyền tăng cường lắp camera giám sát, tổ chức lực lượng mật phục, đồng thời thiết lập đường dây nóng hiệu quả để người dân phản ánh và được xử lý kịp thời. "Việc xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm không chỉ bảo vệ tính mạng người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội. Chỉ khi nào không còn nạn rải đinh, người dân mới thật sự yên tâm trên mỗi chuyến đi", BĐ Kim Anh ý kiến.