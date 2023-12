Bắt cục phó Bộ Tài chính và vụ phó Bộ Công thương

Chiều 27.12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.

Dự họp báo còn có trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, và lãnh đạo, đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an một số tỉnh, thành.

Đại tá Phan Thành Bá trả lời tại họp báo TRẦN CƯỜNG

Tại buổi họp báo, đại tá Phan Thành Bá, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, cho biết liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan, đến nay, cơ quan này đã khởi tố 7 bị can.

Trong số này, A09 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính); và ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, A09 đã khởi tố, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc công ty này cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM; và ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, cùng về tội nhận hối lộ.

Theo đại tá Phan Thành Bá, ông Lê Đức Thọ thực hiện hành vi sai phạm thời điểm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Hiện, cơ quan này đang làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Ông Lê Đức Thọ bị bắt

Công ty Xuyên Việt Oil là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước.

Tháng 7.2022, Xuyên Việt Oil bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1 tháng rưỡi. Công ty này bị Bộ Công thương xác định chậm nộp thuế hơn 680 tỉ đồng.