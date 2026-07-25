Bắt cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ Bùi Chân Phương

Tối 25.7, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ). Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 người thuộc công ty này.

Các bị can gồm: Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ; Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ.

Bị can Bùi Chân Phương (trái) và Hà Văn Nam ẢNH: BỘ CÔNG AN

Qua đó, C03 xác định ông Phương đã thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam (Công ty Việt Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim, viết tắt là Công ty Sao Kim; Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai, viết tắt là Công ty Hoàng Mai); đồng thời, thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính rất lớn, vừa gây thất thu ngân sách Nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Ngoài ra, quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, ông Phương còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Bị can Trần Thị Hồng Hạnh ẢNH: BỘ CÔNG AN

C03 đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các công ty do ông Bùi Chân Phương chỉ đạo, điều hành và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, hành vi chuyển giá, trốn thuế diễn biến phức tạp, không chỉ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn xảy ra tại các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua hình thức thành lập các pháp nhân ở nước ngoài. Hành vi này gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, làm méo mó môi trường cạnh tranh và kìm hãm phát triển kinh tế bền vững.

Trước tình hình này, C03 đã tập trung biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh. Kết quả bước đầu xác định dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của một số doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực mua sắm và nhập khẩu thiết bị y tế, thuốc tân dược, không chỉ gây thất thu rất lớn cho ngân sách nhà nước, mà còn làm gia tăng chi phí đầu tư y tế, giá thuốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.