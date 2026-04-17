Bất động sản là 'bộ điều hòa' của nền kinh tế

Chiếm 12% GDP cả nước

Theo ông Chử Văn Hải, trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản luôn là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Bởi không chỉ đóng góp trực tiếp vào GDP, thị trường bất động sản phát triển còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới hàng chục ngành nghề, từ xây dựng, vật liệu, sắt thép, xi măng cho đến các thị trường về vốn, tài chính - ngân hàng, du lịch và dịch vụ.

Từ đó góp phần thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định lớn cho nền kinh tế đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đô thị, du lịch, tăng trưởng xanh.

"Theo ước tính, bất động sản chiếm khoảng 12% GDP cả nước. Con số này chưa tính tới tác động gián tiếp từ các ngành phụ trợ. Chỉ cần thị trường chững lại, hàng loạt lĩnh vực lập tức chịu ảnh hưởng, phản ánh rõ tính chất "bộ điều hòa" của bất động sản trong điều tiết kinh tế vĩ mô", ông Chử Văn Hải cho hay.

Theo ông Chử Văn Hải, để đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển. Trong đó, tập trung vào 5 nội dung, gồm:

Hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ.

Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp.

Điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu dòng vốn tín dụng bất động sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện chính sách huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai... nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cắt giảm chi phí tuân thủ.

Ưu tiên vốn cho các dự án hiệu quả

Trước những đề xuất từ phía doanh nghiệp bất động sản và các chuyên gia, ông Chử Văn Hải cho biết thời gian tới Bộ Xây dựng đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất Chính phủ triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp cơ bản.

Trong đó tập trung hoàn thiện luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp vào tháng 10.2026.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp theo Kết luận số 18 của Ban Chấp hành trung ương Đảng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 Khóa XVI.

Hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, kết nối đồng bộ với dữ liệu đất đai, xây dựng, quy hoạch, thuế và tài chính... bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", liên thông từ Trung ương đến địa phương.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm thời gian, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai để giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Tập trung đôn đốc, thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế để thúc đẩy triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại các đô thị.

Đồng thời chỉ đạo, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài để khơi thông nguồn lực đầu tư, đóng góp cho tăng trưởng, góp phần cho ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Chử Văn Hải nhấn mạnh, các địa phương phải khẩn trương rà soát, xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp nhu cầu của thực tế trong giai đoạn mới. Tiếp tục thúc đẩy phát triển nhà ở theo quy hoạch, tránh việc đầu tư tràn lan gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ tiền tệ, đáp ứng nhu cầu dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cho phát triển nhà ở nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Trong đó tập trung các dự án, phương án vay vốn khả thi, khách hàng có năng lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn.

Ông Chử Văn Hải cũng đề nghị cần ưu tiên các dự án bất động sản nhà ở đáp ứng nhu cầu thực của người dân, có hiệu quả, thanh khoản tốt như nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp, văn phòng cho thuê, bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch... Có biện pháp phù hợp, hiệu quả giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ thị trường bất động sản.

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, hoạt động huy động vốn (bao gồm hoạt động phát hành trái phiếu) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật. Từ đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (có đủ năng lực, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lành mạnh...) huy động trên thị trường chứng khoán.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.

Tiếp tục có cơ chế chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách an toàn, lành mạnh, bền vững.

Ông cũng khuyến nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chủ động nghiên cứu tái cơ cấu lại giá cả, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường. Trong đó cần ưu tiên nguồn lực để tập trung đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp, có tính thanh khoản tốt và đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của người dẫn.