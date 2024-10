Bắt giám đốc công ty du lịch lừa đảo

Ngày 23.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Nhật (29 tuổi, ở xã Bình Hải, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lệnh bắt tạm giam bị can Đặng Quốc Nhật đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

Bị can Đặng Quốc Nhật ẢNH: CTV

Theo điều tra, Đặng Quốc Nhật là Giám đốc Công ty TNHH du lịch và lữ hành BlueSea (có địa chỉ tại P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Năm 2023, để có tiền mua tiền ảo và trả nợ cho người khác, Đặng Quốc Nhật đã đưa ra thông tin gian dối, bịa đặt về các chuyến du lịch không có thật, nhằm lừa dối anh T.Q.N (ở Quảng Ngãi) góp vốn rồi chiếm đoạt tài sản của anh N. với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.



Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, mở rộng.