    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bắt giám đốc lừa mượn máy móc hơn 6 tỉ đồng rồi đem bán phế liệu

    Thanh Duy
    Thanh Duy
    Mượn máy móc trị giá hơn 6 tỉ đồng phục vụ sản xuất nhưng sau đó đem bán phế liệu lấy tiền tiêu xài, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu ở Cần Thơ bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Ngày 11.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Như Long (60 tuổi, ở phường Bình Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Long là Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (trụ sở tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ).

    Bắt giám đốc lừa đảo phó giám đốc hơn 6 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Công an Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Như Long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

    Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5.2025, Long đưa ra thông tin gian dối về việc mượn máy móc đưa về nhà máy ở Cần Thơ để phục vụ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa.

    Tin tưởng Long, phó giám đốc một công ty tại TP.HCM đã đồng ý cho mượn một hệ thống máy tái chế nhựa PET và một máy tách màu trong thời hạn 2 tháng. Tổng trị giá tài sản được xác định hơn 6 tỉ đồng.

    Tuy nhiên, sau khi nhận máy và vận chuyển về Cần Thơ, Long không sử dụng vào mục đích như đã cam kết, mà liên hệ các cơ sở thu mua phế liệu để bán toàn bộ máy móc lấy tiền tiêu xài cá nhân.

    Hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

    Tin liên quan

    Công an Cà Mau bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 35 tỉ đồng

    Công an Cà Mau bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 35 tỉ đồng

    Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 35 tỉ đồng.

    Khám phá thêm chủ đề

    lừa đảo giám đốc cần thơ bán phế liệu Chiếm đoạt tài sản

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận