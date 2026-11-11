Bắt giám đốc lừa mượn máy móc hơn 6 tỉ đồng rồi đem bán phế liệu

Ngày 11.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Như Long (60 tuổi, ở phường Bình Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Long là Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (trụ sở tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ).

Công an Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Như Long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5.2025, Long đưa ra thông tin gian dối về việc mượn máy móc đưa về nhà máy ở Cần Thơ để phục vụ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa.

Tin tưởng Long, phó giám đốc một công ty tại TP.HCM đã đồng ý cho mượn một hệ thống máy tái chế nhựa PET và một máy tách màu trong thời hạn 2 tháng. Tổng trị giá tài sản được xác định hơn 6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận máy và vận chuyển về Cần Thơ, Long không sử dụng vào mục đích như đã cam kết, mà liên hệ các cơ sở thu mua phế liệu để bán toàn bộ máy móc lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.