    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Công an Cà Mau bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 35 tỉ đồng

    Gia Bách
    Gia Bách
    Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 35 tỉ đồng.

    Ngày 29.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú (ở xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, Kiểng bị tố giác đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân.

    Bắt nữ giám đốc để điều tra lừa đảo hơn 34,8 tỉ đồng ở Cà Mau - Ảnh 1.

    Bị can Hồ Thị Kiểng thời điểm bị bắt tạm giam

    ẢNH: CACC

    Từ năm 2021 đến tháng 7.2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ (ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), Kiểng nói cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ. giao tiền và sẽ được hưởng hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

    Để tạo lòng tin, Kiểng chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng ghi số lượng, giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không phát sinh giao dịch tương ứng. Tin vào những chứng từ này, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng Kiểng không thanh toán theo thỏa thuận. Qua điều tra cho thấy, số tiền ông Đ. bị chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng.

    Đối với ông T.C.H ở TP.HCM, Kiểng nhận tiền để mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc nam nhưng không thực hiện đúng thỏa thuận. 

    Có trường hợp, Kiểng mua đất không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Phần tiền còn lại, Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Theo tài liệu điều tra, số tiền ông H. bị chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng.

    Để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Thị Kiểng khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.

    Địa điểm tiếp nhận là trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

    Tin liên quan

    Bắt 2 nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 5,5 tỉ đồng

    Bắt 2 nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 5,5 tỉ đồng

    Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt 2 nữ giám đốc phối hợp lừa đảo bằng chiêu nhận tiền làm thủ tục đưa lao động sang Hàn Quốc rồi chiếm đoạt hơn 5,5 tỉ đồng.

    Khám phá thêm chủ đề

    chiếm đoạt nữ giám đốc cà mau lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hưởng hoa hồng lừa đảo

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận