Công an Cà Mau bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 35 tỉ đồng

Ngày 29.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú (ở xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Kiểng bị tố giác đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân.

Bị can Hồ Thị Kiểng thời điểm bị bắt tạm giam ẢNH: CACC

Từ năm 2021 đến tháng 7.2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ (ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), Kiểng nói cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ. giao tiền và sẽ được hưởng hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

Để tạo lòng tin, Kiểng chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng ghi số lượng, giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không phát sinh giao dịch tương ứng. Tin vào những chứng từ này, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng Kiểng không thanh toán theo thỏa thuận. Qua điều tra cho thấy, số tiền ông Đ. bị chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng.

Đối với ông T.C.H ở TP.HCM, Kiểng nhận tiền để mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc nam nhưng không thực hiện đúng thỏa thuận.

Có trường hợp, Kiểng mua đất không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Phần tiền còn lại, Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Theo tài liệu điều tra, số tiền ông H. bị chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng.

Để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Thị Kiểng khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.

Địa điểm tiếp nhận là trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.