Kỷ luật cảnh cáo 2 Phó giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ liên quan dự án vành đai

Ngày 11.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố là ông Lê Tiến Dũng và ông Nguyễn Hoàng Tùng.

Một đoạn thi công dự án đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ ẢNH: CTV

Theo các quyết định, ông Lê Tiến Dũng (nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ) và ông Nguyễn Hoàng Tùng (nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ) có hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điều 9, Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30.6.2025 của Chính phủ.

Quyết định được đưa ra dựa trên căn cứ Kết luận kiểm tra số 191/KL-TTr ngày 7.5.2026 của Chánh thanh tra thành phố Cần Thơ về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ (đoạn nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C).

Đường vành đai phía tây Cần Thơ do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, khởi công tháng 11.2022. Dự án có chiều dài hơn 19 km, điểm đầu giao quốc lộ 91 tại Km20+370 và đường tỉnh 922, điểm cuối giao quốc lộ 61C tại Km1+400.

Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư. Đáng chú ý, chi phí giải phóng mặt bằng vượt mức được phê duyệt, trong khi giá vật liệu xây dựng biến động mạnh.

Tại kỳ họp tháng 10 vừa qua, HĐND thành phố Cần Thơ đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án. Theo đó, tổng vốn đầu tư từ hơn 3.800 tỉ đồng được nâng lên hơn 6.400 tỉ đồng. Thời gian hoàn thành công trình được lùi từ năm 2025 sang năm 2028.