Bắt giữ đối tượng truy nã, phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn 9 năm

Ngày 4.8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối với Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Lựu (43 tuổi, thường trú ở phường Buôn Ma Thuột) khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mỹ (TP.HCM).

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn gần 9 năm ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trước đó, từ năm 2015 đến tháng 7.2017, Nguyễn Thị Lựu, Giám đốc Công ty TNHH Môi giới bất động sản Ban Mê (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ; nay là phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin về các thửa đất không có thật; sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 68 cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 26,5 tỉ đồng.

Ngày 14.8.2017, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trước thời điểm thi hành các quyết định tố tụng, Nguyễn Thị Lựu đã bỏ trốn. Ngày 15.9.2017, Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định truy nã đối với bị can.

Trong thời gian lẩn trốn, Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Sau gần 9 năm truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng. Việc bắt giữ Nguyễn Thị Lựu thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh, truy bắt các đối tượng truy nã; bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của người dân.