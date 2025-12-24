Bắt giữ một người vận chuyển 15.000 bao thuốc lá lậu qua khu vực biên giới

Ngày 24.12, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Công Triển (28 tuổi, ở xã Đức Huệ, Tây Ninh) sử dụng ô tô bán tải vận chuyển thuốc lá lậu qua khu vực biên giới.

Tang vật thuốc lá lậu bị lực lượng biên phòng thu giữ ẢNH: BĐBP TỈNH TÂY NINH CUNG CẤP

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 23.12, tại đường Giồng Nhỏ - Mỹ Bình (đoạn thuộc ấp Bàu Sấu, xã Đông Thành, Tây Ninh), lực lượng chức năng mật phục, bắt giữ Huỳnh Công Triển đang điều khiển ô tô bán tải BS 51D-991.93, trên xe có 15.000 bao thuốc lá lậu gồm nhiều nhãn hiệu.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, đồng thời bàn giao Triển cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Trung tá Lê Huy Bình, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, nhận định trong những tháng cuối năm, tình hình tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép, đặc biệt là thuốc lá lậu, qua biên giới có chiều hướng gia tăng. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng địa hình biên giới để tập kết hàng số lượng lớn, sau đó sử dụng ô tô vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Chỉ tính riêng trong tháng 12.2025, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 2 vụ, xử lý 4 đối tượng và thu giữ gần 20.000 bao thuốc lá lậu.



