Bắt giữ tài xế chở thuốc lá lậu, tông xe CSGT rồi tẩu thoát

Ngày 31.10, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Công an xã Vị Thủy (H.Vị Thủy) vừa phát hiện, triệu tập Danh Sóc (34 tuổi, ở ấp 6, xã Vị Thuỷ) lên làm việc để xác minh, làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, Danh Sóc bị cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) truy tìm do chở thuốc lá lậu rồi tông vào xe đặc chủng CSGT để tẩu thoát vào ngày 9.1.

Danh Sóc tại cơ quan Công an Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, Danh Sóc thừa nhận là tài xế chạy xe ô tô chở thuốc lá điếu nhập lậu từ H.Đức Huệ (Long An) qua tỉnh Bến Tre, khi đến địa phận tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng CSGT TP.Mỹ Tho kiểm tra.

Do vận chuyển hàng cấm, Danh Sóc đã liều lĩnh tông vào 5 ô tô đang lưu thông trên đường để bỏ chạy. Tuy nhiên, khi thấy không thể tẩu thoát được cả người và xe, Danh Sóc đã bỏ lại phương tiện, đi taxi về Long An. Ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho ra quyết định truy tìm Danh Sóc.

Bỏ trốn mốt thời gian, khi Danh Sóc đi đến H.Vị Thủy (Hậu Giang) thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Hiện, Công an xã Vị Thủy đã bàn giao Danh Sóc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 9.1, tại nút giao giữa QL1 và QL50 (đoạn thuộc ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP.Mỹ Tho phát hiện ô tô BS 51K - 693.47 lưu thông hướng từ TP.HCM vào địa bàn TP.Mỹ Tho có biểu hiện nghi vấn, nên chặn xe để kiểm tra.

Lúc này, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga lao vào xe đặc chủng của CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đang chắn ngang đường, làm xe đặc chủng bị hư hỏng. Ô tô BS 51K - 693.47 tiếp tục va chạm làm hư hỏng 3 ô tô của người dân. Sau đó, người điều khiển xe này chạy đến địa phận ấp 5, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho bỏ xe lại, trốn thoát

Qua khám xét ô tô BS 51K - 693.47, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện có 14.000 bao thuốc lá lậu gồm nhiều nhãn hiệu.