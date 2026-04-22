Bắt khẩn cấp hai mẹ con chuyên pha a xít thành 'dấm gạo'

Lã Nghĩa Hiếu
22/04/2026 11:19 GMT+7

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá vụ sản xuất dấm giả, bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến hành vi pha chế a xít để làm giả thực phẩm.

Ngày 22.4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất dấm giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (P.Quang Hanh) có dấu hiệu sản xuất dấm giả với quy mô lớn. Sản phẩm "Dấm nếp ủ men từ gạo" được đưa ra thị trường với số lượng lớn nhưng không đúng quy trình sản xuất truyền thống.

Kiểm tra đột xuất tại doanh nghiệp, cơ quan công an bắt quả tang Phạm Thanh Tuấn (41 tuổi) đang sử dụng a xít acetic pha loãng với nước máy theo tỷ lệ 6 lít a xít/200 lít nước để sản xuất dấm giả, thay vì phương pháp lên men tự nhiên. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.794 chai dấm (loại 450 ml), tương đương hơn 807 lít, cùng 2 can a xít acetic và nhiều thiết bị, tem nhãn phục vụ sản xuất.

Kiểm tra cơ sở sản xuất dấm tại Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định bà Vũ Thị Dung (66 tuổi - mẹ của Tuấn), là người thành lập công ty và trực tiếp tham gia sản xuất dấm giả từ năm 2018. 

Dù đã dừng hoạt động một thời gian, bà Dung vẫn tiếp tay cho con trai tiếp tục sử dụng hóa chất để sản xuất và tiêu thụ dấm giả nhằm thu lợi.

Theo cơ quan chức năng, việc sản xuất dấm giả bằng a xít acetic tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, có thể gây ngộ độc, rối loạn thần kinh, thậm chí tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng lâu dài.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, khởi tố vụ án "sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm", đồng thời khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn và Vũ Thị Dung.

Khởi tố 2 bị can dùng chất cấm sản xuất giá đỗ ở Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can cầm đầu các cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm.

