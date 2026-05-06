Bắt khẩn cấp nghi phạm vào trụ sở công an, vô cớ chém cán bộ trọng thương

Ngày 6.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, ở thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 12 giờ 15 ngày 5.5, Nguyễn Viết Hoàng điều khiển xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70 cm bất ngờ xông thẳng vào phòng trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn. Tại đây, Hoàng dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, chân của đại úy H.T.H (cán bộ Tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn) và sau đó bỏ trốn.

Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (áo đen) để điều tra về hành vi giết người ẢNH: THANH LỘC

Ngay khi nghe tiếng hô hoán, các cán bộ chiến sĩ trong ca trực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, đại úy H. bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng dẫn đến đứt lìa 1/3 bàn chân phải. Lực lượng công an phường đã nhanh chóng đưa đại úy H. đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời triển khai lực lượng truy đuổi gắt gao. Chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyễn Viết Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Viết Hoàng và đại úy H.T.H không có mâu thuẫn hay quen biết từ trước. Sáng cùng ngày, do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi, Hoàng đã thực hiện hành động liều lĩnh và man rợ nêu trên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.



