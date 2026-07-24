Bật khóc khi nhìn thấy gương mặt người cha liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ

Ngày 24.7, tại xã Bến Hải (Quảng Trị), Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình "Trao tặng quà thân nhân và phục chế di ảnh anh hùng liệt sĩ".

Chương trình tổ chức nhằm thiết thực hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 (1947 - 2026) và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ.

Ban tổ chức trao tặng di ảnh được phục chế cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, thượng tá Hoàng Tùng Sinh, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh việc tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn được lực lượng công an nhân dân xác định là nhiệm vụ thường xuyên, giáo dục truyền thống cách mạng.

Nhiều thân nhân xúc động khi được nhìn thấy rõ nét khuôn mặt của người cha, người ông của mình ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Mỗi bức di ảnh được trao tặng hôm nay là sự kết tinh của lòng biết ơn, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân cùng các đơn vị đồng hành đối với các anh hùng liệt sĩ. Việc phục chế những di ảnh đã phai mờ theo năm tháng không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh của người đã khuất mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau", thượng tá Hoàng Tùng Sinh nói.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng di ảnh được phục chế của các liệt cho thân nhân của 12 gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

Đây là hoạt động để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhận được bức ảnh được phục chế với khuôn mặt rõ nét, đủ đầy của người cha liệt sĩ, bà Dương Thị Kỷ (ở xã Bến Hải) khóc nấc bởi sau hơn nửa thế kỷ cuối cùng cũng đã được nhìn thấy mặt cha.

"Cha tôi, liệt sĩ Nguyên Thoại đi chiến trường từ khi tôi còn rất nhỏ. Suốt hàng chục năm qua, mẹ và chị em tôi luôn mong có một bức ảnh của cha đàng hoàng để đặt lên bàn thờ. Giờ đây, nhờ các chiến sĩ công an mà gia đình đã được toại nguyện", bà Kỷ xúc động.

Dịp này, ban tổ chức chương trình phối hợp Hoa hậu nhân ái Nguyễn Bình trao tặng nhiều phần quà cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ.