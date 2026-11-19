Ngày 19.11, Trung tâm Nghệ thuật (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) cho biết: Ngày 28.11, tại đặc khu Côn Đảo sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Giữ biển cho muôn đời sau". Chương trình nghệ thuật tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển năm 2026, đồng thời phát động các hoạt động làm sạch môi trường biển, tái chế rác thải nhựa. Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của ba gương mặt hoa hậu.

3 hoa hậu và nhiều nghệ sĩ tham gia hoạt động bảo vệ san hô và biển đảo ẢNH: BTC

Danh sách gồm: H'Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Nguyễn Phương Khánh - Hoa hậu Trái đất 2018 và Nguyễn Thanh Thảo - Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Các nàng hậu sẽ cùng lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái san hô.

Chương trình được dàn dựng kết hợp giữa âm nhạc, múa, trình diễn thời trang và nghệ thuật xiếc, với sự tham gia của các ca sĩ Phương Thanh, Hiền Thục cùng nhiều nghệ sĩ, người mẫu. Các tiết mục như "Hát cho hành tinh xanh", "Bay qua Biển Đông", bộ sưu tập thời trang "Đại dương xanh", "Sắc màu san hô" góp phần truyền tải tình yêu biển đảo và trách nhiệm gìn giữ môi trường đại dương.

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức triển lãm "Biển xanh Côn Đảo - Gìn giữ cho muôn đời sau", giới thiệu khoảng 150 tác phẩm ảnh theo 5 chủ đề, phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, đời sống cư dân vùng biển đảo, đồng thời đặt ra những vấn đề về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển. Các mô hình sinh vật biển được sáng tạo từ vật liệu rác thải thu gom cũng góp phần truyền tải thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy tái sử dụng vật liệu.

Ngày 28.11, tại đặc khu Côn Đảo sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật 'Giữ biển cho muôn đời sau' ẢNH: BTC

Đáng chú ý, học sinh và khách tham quan còn được trải nghiệm làm móc khóa hình rùa Côn Đảo từ nhựa tái chế, qua đó tiếp cận trực quan hơn với việc tái sử dụng rác thải và bảo vệ hệ sinh thái biển.

Sau chương trình phát động, các đại biểu và lực lượng tham gia sẽ triển khai hoạt động làm sạch môi trường biển, giữ gìn cảnh quan tại bãi Hàng Keo; đồng thời tổ chức hoạt động nuôi trồng, phục hồi rạn san hô với sự tham gia của lãnh đạo TP.HCM, đặc khu Côn Đảo, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Thông qua chuỗi hoạt động kết hợp giữa tuyên truyền, nghệ thuật và hành động thực tiễn, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức, khuyến khích cộng đồng thay đổi thói quen ứng xử với môi trường, cùng chung tay bảo tồn tài nguyên biển và gìn giữ hệ sinh thái san hô Côn Đảo cho các thế hệ mai sau.