Thời sự

Bắt nghi can tạt xăng đốt người tối mùng 1 tết

Lê Lâm
Lê Lâm
21/02/2026 12:26 GMT+7

Do mâu thuẫn về tiền bạc trong chuyện chung vốn đầu tư xây dựng, tính công nợ, nghi can Nguyễn Văn Biển đã tạt xăng đốt rồi dùng dao truy sát anh Nguyễn Thanh Hiền.

Ngày 21.2, theo nguồn tin PV Thanh NiênCơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Biển (35 tuổi, ở TP.Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Biển là nghi can trong vụ án tạt xăng, chém người xảy ra tối mùng 1 tết tại phường Hố Nai.

Bắt nghi can tạt xăng đốt người tối mùng 1 tết- Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Văn Biển (góc phải) và hiện trường xảy ra vụ việc

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn về tiền bạc trong chuyện chung vốn đầu tư xây dựng, tính công nợ với anh Nguyễn Thanh Hiền (37 tuổi, ở phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai), chiều tối 17.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán 2026), Biển đã hẹn anh Hiền nói chuyện.

Hai bên gặp nhau ở khu vực ngã 3 thuộc khu phố 1 (phường Hố Nai), trong lúc nói chuyện, Biển lấy trên xe 1 chai nhựa chứa xăng, dùng hộp quẹt đốt cháy rồi tạt vào người anh Hiền.

Bị trúng lửa, anh Hiền bỏ chạy. Biển lấy từ trong người 1 con dao đuổi theo chém trúng đầu anh Hiền khiến anh bị té. Lúc này, Biển tiếp tục dùng dao chém 1 cái trúng vào bắp tay trái của anh Hiền rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Hiền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch.

Đến tối 19.2, Nguyễn Văn Biển bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc phường Trấn Biên (Đồng Nai).

Đà Nẵng: Tạt xăng, cầm bật lửa dọa giết 'tình địch' vì ghen tuông

Đà Nẵng: Tạt xăng, cầm bật lửa dọa giết 'tình địch' vì ghen tuông

Ghen tuông vì nghi vợ có quan hệ với người khác, người đàn ông tạt xăng, cầm bật lửa truy đuổi dọa giết 'tình địch'.

Khám phá thêm chủ đề

tạt xăng mâu thuẫn tiền bạc truy sát Công an tỉnh Đồng Nai tưới xăng đốt người
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
