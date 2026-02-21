Bắt nghi can tạt xăng đốt người tối mùng 1 tết

Ngày 21.2, theo nguồn tin PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Biển (35 tuổi, ở TP.Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Biển là nghi can trong vụ án tạt xăng, chém người xảy ra tối mùng 1 tết tại phường Hố Nai.

Nghi can Nguyễn Văn Biển (góc phải) và hiện trường xảy ra vụ việc ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn về tiền bạc trong chuyện chung vốn đầu tư xây dựng, tính công nợ với anh Nguyễn Thanh Hiền (37 tuổi, ở phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai), chiều tối 17.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán 2026), Biển đã hẹn anh Hiền nói chuyện.

Hai bên gặp nhau ở khu vực ngã 3 thuộc khu phố 1 (phường Hố Nai), trong lúc nói chuyện, Biển lấy trên xe 1 chai nhựa chứa xăng, dùng hộp quẹt đốt cháy rồi tạt vào người anh Hiền.

Bị trúng lửa, anh Hiền bỏ chạy. Biển lấy từ trong người 1 con dao đuổi theo chém trúng đầu anh Hiền khiến anh bị té. Lúc này, Biển tiếp tục dùng dao chém 1 cái trúng vào bắp tay trái của anh Hiền rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Hiền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch.

Đến tối 19.2, Nguyễn Văn Biển bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc phường Trấn Biên (Đồng Nai).