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    Bắt nghi phạm chặn đầu xe ô tô, đâm tài xế tử vong

    Trần Cường
    Trần Cường
    Sau khi xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm lái xe máy chặn đầu xe ô tô rồi lấy dao đâm nạn nhân tử vong trên ghế lái. Nghi phạm đã bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ để điều tra.

    Tối 20.10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng trên phố Bắc Cầu (P.Bồ Đề, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

    Danh tính nghi phạm chưa được công bố. Lực lượng chức năng đang đấu tranh với người này để làm rõ nguyên nhân vụ án.

    Bắt nghi phạm chặn đầu xe ô tô rồi đâm tài xế tử vong- Ảnh 1.

    Thời điểm nghi phạm gây án

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Vụ án mạng xảy ra vào hơn 17 giờ chiều 20.10. Thời điểm này, nhiều người thấy nghi phạm đi xe máy xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân đi ô tô. Sau đó, nghi phạm lái xe máy chặn đầu xe ô tô của nạn nhân.

    Khi nạn nhân mở cửa kính ô tô, nghi phạm lấy dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục trên xe và tử vong khi chiếc ô tô vẫn đang nổ máy dừng bên đường. Gây án xong nghi phạm lái xe máy bỏ trốn.

    Vào cuộc truy xét, tối 20.10, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án.

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