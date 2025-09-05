Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt nghi phạm 'vờ' mua cháo dinh dưỡng, rồi giật điện thoại trên tay bé gái

Trần Kha
Trần Kha
05/09/2025 17:59 GMT+7

Người đàn ông vào tiệm cháo dinh dưỡng 'vờ' hỏi mua cháo, rồi giật lấy điện thoại trên tay bé gái 3 tuổi bỏ chạy.

Ngày 5.9, mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông dàn cảnh mua cháo (cháo dinh dưỡng), rồi giật điện thoại trên tay bé gái bỏ chạy gây bức xúc.

Bắt nghi phạm 'vờ' mua cháo dinh dưỡng, rồi giật điện thoại trên tay bé gái- Ảnh 1.

Người đàn ông vào hỏi mua cháo dinh dưỡng, rồi giật lấy điện thoại trên tay bé gái

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Từ hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, người đàn ông đeo khẩu trang, chạy xe máy đến dừng trước tiệm cháo dinh dưỡng.

Người này đi vào trong tiệm, nói người phụ nữ đứng ở quầy, bán hộp cháo dinh dưỡng.

Trong lúc người phụ nữ quay lưng lại múc cháo, thì người đàn ông tiến đến giật điện thoại trên tay bé gái đang ngồi trong nhà, bỏ vào túi, ra xe nổ máy bỏ chạy. Trước hành vi của người đàn ông, bé gái ngơ ngác nhìn theo.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại tiệm bán cháo dinh dưỡng trên đường Đồng Tâm, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM vào đầu giờ chiều 4.9.

Người phụ nữ bán cháo trong clip là chị V.T.H (35 tuổi); 2 bé gái trong clip là con chị H. Thời điểm này, con gái 3 tuổi của chị H. đang cầm điện thoại trên tay thì người đàn ông đến "vờ" hỏi mua cháo. Trong lúc chị H. tập trung múc cháo bán thì người đàn ông này giật điện thoại (lúc mua hơn 5 triệu đồng) trên tay bé gái, tẩu thoát.

Liên quan vụ việc này, Công an xã Bà Điểm cùng Công an TP.HCM đã phối hợp truy xét, bắt giữ nghi phạm cướp giật điện thoại. Hiện danh tính nghi phạm chưa được công bố. Công an đã lập hồ sơ, lấy lời khai nghi phạm.

Sáng 5.9, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm giật điện thoại bé gái đến nơi xảy ra vụ việc, dựng lại hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Bắt 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền có nhiều tiền án

Bắt 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền có nhiều tiền án

Hai nghi phạm có tổng cộng nhiều tiền án đi cướp giật dây chuyền của một phụ nữ, vừa bị lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ.

Khám phá thêm chủ đề

điện thoại Cướp giật Bé gái cháo dinh dưỡng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận