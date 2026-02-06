Bắt nghi phạm vụ cướp ngân hàng Chase ở Mỹ

Hiện trường vụ cướp ẢNH CHỤP MÀN HÌNH WFAA

Đài CBS News ngày 6.2 dẫn thông cáo của cảnh sát thành phố Balch Springs (bang Texas, Mỹ) cho hay một nghi phạm vừa bị bắt giữ trong vụ cướp xảy ra tại khu vực giao dịch tự động của chi nhánh ngân hàng Chase tại thành phố này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 ngày 4.2. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một ATM trước ngân hàng bị hư hại và một xe bọc thép của Loomis, công ty chuyên vận chuyển tiền tại Mỹ, đang đậu gần đó.

Tài xế xe chở tiền bị hung thủ bắn trọng thương và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo Đài NBC News, hung thủ ra tay khi nạn nhân đang nạp tiền vào ATM tại khu vực giao dịch tự động của ngân hàng.

Tại hiện trường, một ATM đã được mở ra để phục vụ công tác điều tra, trong khi lực lượng cảnh sát, nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI), cảnh khuyển, trực thăng và các máy bay không người lái (UAV) của cảnh sát tiến hành rà soát toàn bộ khu vực.

Theo cảnh sát và FBI, hung thủ sau khi nổ súng đã chạy trốn với ít nhất một chiếc túi màu xám. Các nguồn tin cho biết hung thủ chạy vào khu vực phía sau ngân hàng. Chưa rõ số tiền bị cướp.

FBI xác nhận đã khám xét nghi phạm nhưng chưa công bố danh tính người này, do cuộc điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát Balch Springs đang kêu gọi mọi người cung cấp thông tin liên quan vụ cướp nếu có.

Năm ngoái, lực lượng chức năng Texas tiến hành truy bắt một băng nhóm bị tình nghi liên quan đến các vụ cướp tương tự. FBI thừa nhận đây là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng.