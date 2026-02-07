Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in

Bá Duy
Bá Duy
07/02/2026 13:04 GMT+7

Mai anh đào vẫn nở rộ ở khu vực trung tâm Đà Lạt những ngày đầu tháng 2, đặc biệt quanh hồ Xuân Hương, khiến người dân và du khách thích thú check-in đủ các góc phố.

Những ngày đầu tháng 2, nhiều du khách bất ngờ khi mai anh đào vẫn nở rộ tại khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng). Năm nay, hoa bắt đầu nở từ đầu tháng 1 tại vùng ven như đồi chè Cầu Đất, Mộng Đào Nguyên, dọc đường 723, rồi dần lan vào các tuyến đường nội đô.

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 1.

Hoa mai anh đào vẫn nở rực rỡ khoe sắc bên hồ Xuân Hương

ẢNH: BÁ DUY

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 2.

Du khách bất ngờ vì mùa hoa mai anh đào kéo dài của Đà Lạt

ẢNH: BÁ DUY

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp bộ ảnh tết và nhận xét ảnh chụp ra đẹp như ở Nhật Bản

ẢNH: BÁ DUY

Dù Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 đã bế mạc từ ngày 5.2, sắc hồng vẫn hiện diện rực rỡ quanh hồ Xuân Hương và các tuyến đường trung tâm, tạo nên khung cảnh đẹp hiếm thấy.

Từ sáng sớm, nhiều người dân tập thể dục, dạo chơi quanh hồ đều dừng lại chụp ảnh bên những tán hoa hồng rực. Không ít du khách bất ngờ vì sau lễ hội đã kết thúc mà hoa vẫn đẹp như thế.

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 4.

Mai anh đào bên bờ hồ Xuân Hương vẫn chưa ra lá, hứa hẹn vẫn còn nở đẹp những ngày tới

ẢNH: BÁ DUY

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 5.

Từ sáng sớm du khách đã tập trung chụp hình tại bờ hồ

ẢNH: BÁ DUY

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 6.

Du khách nước ngoài dạo bước ngắm hoa bên hồ Xuân Hương

ẢNH: BÁ DUY

Khu vực quanh hồ Xuân Hương là điểm nổi bật nhất với hàng loạt cây mai anh đào nở dày đặc dọc đường đi bộ. Du khách không cần đi đâu xa, chỉ cần bước ra bờ hồ khu vực trước nhà hàng Thủy Tạ đã có thể check-in với hoa mai anh đào nở rực rỡ.

Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình đã lựa chọn những góc phố có mai anh đào làm nền để chụp ảnh. Không ít người chuẩn bị trang phục sáng màu, mang theo máy ảnh, tripod để lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp của mùa hoa.

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 7.
Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 8.
Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 9.
Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 10.

Các góc đào quanh hồ Xuân Hương luôn kín các "nàng thơ" tạo dáng chụp ảnh

ẢNH: BÁ DUY

Kim Dung và Nhã Thơ, du khách đến từ TP.HCM, cho biết mình đã đi khắp các góc phố để chụp ảnh với mai anh đào. "Từ hồ Xuân Hương đến đường Trần Hưng Đạo, đường Cô Giang, góc nào cũng đẹp, tụi mình quyết tâm check-in hết các góc để mang về TP.HCM khoe với bạn bè", Kim Dung chia sẻ.

Tại các tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Toản, mai anh đào vẫn nhuộm hồng vỉa hè. Đặc biệt, tuyến đường Trần Hưng Đạo vẫn giữ được vẻ đẹp lãng mạn với hai hàng mai anh đào nở dày, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng phố núi.

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 11.

Hoa mai anh đào trên đường Lê Đại Hành

ẢNH: BÁ DUY

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 12.

Bạn Trà Luy (26 tuổi, đến từ xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng) cho biết chưa bao giờ thấy hoa nở nhiều, đẹp và lâu như vậy. Trà Luy cho chia sẻ đã tranh thủ chụp check-in hoa mai anh đào trên đường Lê Đại Hành từ sáng sớm cho vắng

ẢNH: BÁ DUY

Chị Trần Hoàng Hoa (45 tuổi, phường Lâm Viên) chia sẻ: "Tôi chứng kiến nhiều mùa hoa mai anh đào ở Đà Lạt, nhưng năm nay hoa nở đẹp và kéo dài lâu nhất. Mỗi con đường đều rực rỡ sắc hồng, nhìn thấy du khách vui vẻ chụp ảnh, người dân chúng tôi cũng vui theo".

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 13.
Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 14.
Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 15.
Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 16.

Hoa mai anh đào dọc các tuyến đường trung tâm Đà Lạt

ẢNH: BÁ DUY

Ngoài hồ Xuân Hương, một số địa điểm khác ở trung tâm như quảng trường Lâm Viên, đường ven hồ, đường Lê Đại Hành, Triệu Việt Vương... cũng có mai anh đào nở đẹp, thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm, chụp ảnh lưu niệm.

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 17.

Rừng hoa mai anh đào tại Dinh 2

ẢNH: BÁ DUY

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 18.

Dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, du khách dễ dàng bắt gặp những gốc đào bên biệt thự cổ

ẢNH: BÁ DUY

Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in - Ảnh 19.

Mai anh đào tại Đà Lạt dự kiến vẫn còn nở đẹp những ngày tới, tạo điều kiện cho du khách đến muộn vẫn có dịp thưởng lãm vẻ đẹp của loài hoa biểu tượng của phố núi

ẢNH: BÁ DUY

