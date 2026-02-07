Bất ngờ mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, du khách hào hứng check-in

Những ngày đầu tháng 2, nhiều du khách bất ngờ khi mai anh đào vẫn nở rộ tại khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng). Năm nay, hoa bắt đầu nở từ đầu tháng 1 tại vùng ven như đồi chè Cầu Đất, Mộng Đào Nguyên, dọc đường 723, rồi dần lan vào các tuyến đường nội đô.

Hoa mai anh đào vẫn nở rực rỡ khoe sắc bên hồ Xuân Hương ẢNH: BÁ DUY

Du khách bất ngờ vì mùa hoa mai anh đào kéo dài của Đà Lạt ẢNH: BÁ DUY

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp bộ ảnh tết và nhận xét ảnh chụp ra đẹp như ở Nhật Bản ẢNH: BÁ DUY

Dù Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 đã bế mạc từ ngày 5.2, sắc hồng vẫn hiện diện rực rỡ quanh hồ Xuân Hương và các tuyến đường trung tâm, tạo nên khung cảnh đẹp hiếm thấy.

Từ sáng sớm, nhiều người dân tập thể dục, dạo chơi quanh hồ đều dừng lại chụp ảnh bên những tán hoa hồng rực. Không ít du khách bất ngờ vì sau lễ hội đã kết thúc mà hoa vẫn đẹp như thế.

Mai anh đào bên bờ hồ Xuân Hương vẫn chưa ra lá, hứa hẹn vẫn còn nở đẹp những ngày tới ẢNH: BÁ DUY

Từ sáng sớm du khách đã tập trung chụp hình tại bờ hồ ẢNH: BÁ DUY

Du khách nước ngoài dạo bước ngắm hoa bên hồ Xuân Hương ẢNH: BÁ DUY

Khu vực quanh hồ Xuân Hương là điểm nổi bật nhất với hàng loạt cây mai anh đào nở dày đặc dọc đường đi bộ. Du khách không cần đi đâu xa, chỉ cần bước ra bờ hồ khu vực trước nhà hàng Thủy Tạ đã có thể check-in với hoa mai anh đào nở rực rỡ.

Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình đã lựa chọn những góc phố có mai anh đào làm nền để chụp ảnh. Không ít người chuẩn bị trang phục sáng màu, mang theo máy ảnh, tripod để lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp của mùa hoa.

Các góc đào quanh hồ Xuân Hương luôn kín các "nàng thơ" tạo dáng chụp ảnh ẢNH: BÁ DUY

Kim Dung và Nhã Thơ, du khách đến từ TP.HCM, cho biết mình đã đi khắp các góc phố để chụp ảnh với mai anh đào. "Từ hồ Xuân Hương đến đường Trần Hưng Đạo, đường Cô Giang, góc nào cũng đẹp, tụi mình quyết tâm check-in hết các góc để mang về TP.HCM khoe với bạn bè", Kim Dung chia sẻ.

Tại các tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Toản, mai anh đào vẫn nhuộm hồng vỉa hè. Đặc biệt, tuyến đường Trần Hưng Đạo vẫn giữ được vẻ đẹp lãng mạn với hai hàng mai anh đào nở dày, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng phố núi.

Hoa mai anh đào trên đường Lê Đại Hành ẢNH: BÁ DUY

Bạn Trà Luy (26 tuổi, đến từ xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng) cho biết chưa bao giờ thấy hoa nở nhiều, đẹp và lâu như vậy. Trà Luy cho chia sẻ đã tranh thủ chụp check-in hoa mai anh đào trên đường Lê Đại Hành từ sáng sớm cho vắng ẢNH: BÁ DUY

Chị Trần Hoàng Hoa (45 tuổi, phường Lâm Viên) chia sẻ: "Tôi chứng kiến nhiều mùa hoa mai anh đào ở Đà Lạt, nhưng năm nay hoa nở đẹp và kéo dài lâu nhất. Mỗi con đường đều rực rỡ sắc hồng, nhìn thấy du khách vui vẻ chụp ảnh, người dân chúng tôi cũng vui theo".

Hoa mai anh đào dọc các tuyến đường trung tâm Đà Lạt ẢNH: BÁ DUY

Ngoài hồ Xuân Hương, một số địa điểm khác ở trung tâm như quảng trường Lâm Viên, đường ven hồ, đường Lê Đại Hành, Triệu Việt Vương... cũng có mai anh đào nở đẹp, thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm, chụp ảnh lưu niệm.

Rừng hoa mai anh đào tại Dinh 2 ẢNH: BÁ DUY

Dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, du khách dễ dàng bắt gặp những gốc đào bên biệt thự cổ ẢNH: BÁ DUY