Bất ngờ một doanh nghiệp tổ chức hội chợ có lợi nhuận vượt mặt nhiều ngân hàng

Kết quả kinh doanh quý 2/2025 và 6 tháng đầu năm 2025 của nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đã được công bố. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục có nhiều đơn vị dẫn đầu lợi nhuận nhưng bất ngờ có Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã chứng khoán VEF) vươn lên giữ vị trí thứ hai.

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam có lợi nhuận vượt mặt nhiều ngân hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong số các nhà băng đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay, Vietcombank (VCB) tiếp tục giữ vị trí quán quân với lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 21.893,8 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024. Đứng ở vị trí thứ hai là Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - công ty con của Tập đoàn Vingroup. Trong quý 2/2025, VEF ghi nhận lợi nhuận trước thuế 440 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, trong quý 1/2025, công ty báo lãi trước thuế lên đến 18.605 tỉ đồng. Nhờ vậy, tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của công ty này lên kỷ lục với 19.081 tỉ đồng, vượt mặt hàng loạt “ông lớn” ngân hàng. Nếu xét riêng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm nay thì đây là công ty dẫn đầu khi có mức tăng trưởng lên tới 8,341%.

Kế tiếp là ngân hàng VietinBank (mã chứng khoán CTG) với lợi nhuận trước thuế 6 tháng hơn 18.920 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ngân hàng BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng gần 16.038 tỉ đồng, ổn định so với cùng kỳ năm 2024 và hiện đứng thứ 4 trong số các doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất sàn chứng khoán. Như vậy VietinBank đã vượt qua ngân hàng BIDV trong nửa đầu năm nay.

Những nhà băng có lợi nhuận cao tiếp theo trong top 10 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán còn có thể kể đến là Ngân hàng Quân Đội (mã chứng khoán MBB) với lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 15.900 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; ngân hàng Techcombank (TCB) có lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm gần 15.135 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; VPBank (VPB) đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 11.229,4 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 10.690 tỉ đồng - tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Ngoài Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Tập đoàn Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng cũng đứng trong danh sách 10 đơn vị dẫn đầu về lợi nhuận khi ghi nhận lãi trước thuế trong 6 tháng đầu năm nay đạt 11.044 tỉ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước với tăng trưởng từ các mảng bất động sản, công nghệ, sản xuất ô tô điện… Song song đó, Công ty Vinhomes (VHM) thuộc Vingroup cũng có lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đạt 12.945 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn công ty mẹ Vingroup. Trong quý 2/2025, Vinhomes đã tung ra thị trường hai dự án mới gồm Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) và Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa, TP.HCM). Đây được kỳ vọng là những động lực tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm...