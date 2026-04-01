Bất ngờ sao chổi 12 tỉ năm tuổi vừa ghé thăm trái đất

Theo dự báo từ các nhà nghiên cứu, ngày 6.4 tới đây sao chổi Phục Sinh C/2026 A1 (MAPS) sẽ ở gần trái đất nhất với độ sáng biểu kiến là 0,8. Trong lúc hồi hộp chờ sao chổi này, hãy cùng khám phá một sao chổi khác vừa ghé thăm trái đất có tuổi đời khoảng… 12 tỉ năm tuổi.

Nhiều sao chổi từng ghé thăm trái đất trong những năm gần đây được người Việt chụp lại ẢNH: LƯU HOÀI NAM

Trang Space.com cho biết sao chổi liên sao 3I/ATLAS có thể đã gần 12 tỉ năm tuổi, cổ xưa đến mức hệ sao của nó có thể không còn tồn tại nữa. "Kẻ xâm lược" nổi tiếng của hệ mặt trời chúng ta có thể tuổi đời bằng chính dải ngân hà.

Khi được phát hiện vào năm 2025, sao chổi 3I/ATLAS đang di chuyển với tốc độ 58 km mỗi giây so với mặt trời. Đây là sao chổi nhanh nhất từng được quan sát, vượt xa vận tốc của các sao chổi tiền nhiệm 1I/'Oumuamua và 2I/Borisov.

Theo lý thuyết, vật thể liên sao di chuyển càng nhanh thì càng già vì nó phải trải qua nhiều lần va chạm với các vật thể trong không gian và bị lực hấp dẫn đẩy mạnh bởi các ngôi sao khác, khiến nó tăng tốc đến vận tốc cao.

Theo chuyên gia, sao chổi liên sao 3I/ATLAS tiến gần trái đất nhất vào ngày 19.12.2025. Mặc dù sao chổi này không đến đủ gần để gây ra bất kỳ rủi ro nào cho hành tinh của chúng ta, nhưng các nhà thiên văn học đã tính toán chính xác thời điểm sao chổi đạt khoảng cách tối thiểu so với trái đất.

Theo tính toán của NASA, sao chổi 3I/ATLAS vào thời điểm ở vị trí gần trái đất nhất, sao chổi sẽ cách trái đất khoảng 1,8 đơn vị thiên văn, tương đương 270 triệu km, hay nói cách khác là gần gấp đôi khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời.

Mặc dù sao chổi 3I/ATLAS sẽ vẫn ở quá xa và mờ nhạt để có thể quan sát bằng mắt thường khi bay ngang qua trái đất, nhưng sự kiện này lại có giá trị khoa học vì các vật thể liên sao rất hiếm.

Nghiên cứu 3I/ATLAS ở gần điểm tiếp cận nhất mang đến cho các nhà thiên văn học cơ hội tốt nhất để kiểm tra vật chất hình thành xung quanh một ngôi sao khác, cho phép nhìn thoáng qua các hệ hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta.

Bạn có hứng thú với sao chổi Phục Sinh trong những ngày tới? ẢNH: THANH TÙNG

Từ đây, các nghiên cứu chỉ ra rằng sao chổi này có thể có tuổi thọ 10 - 12 tỉ năm. Thông tin vừa được công bố đã nhận được sự quan tâm của người quan sát thiên văn, đặc biệt trong bối cảnh sao chổi Phục Sinh sắp tiến gần trái đất nhất.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), sao chổi C/2026 A1 (MAPS) hay còn được gọi là sao chổi Phục Sinh (vì xuất hiện vào đúng dịp lễ Phục Sinh) đang được những người quan sát bầu trời trên toàn thế giới theo dõi sát sao.

Thông tin từ Space.com, đây là một sao chổi thuộc nhóm Kreutz sungrazer với quỹ đạo đưa nó đến điểm cận nhật chỉ cách bề mặt của mặt trời khoảng 160.000 km vào lúc 21 giờ 21 phút ngày 4.4 sắp tới. Nếu không bị tan rã do sức nóng khổng lồ bên trong nhật hoa của mặt trời, MAPS có khả năng trở nên đủ sáng để được quan sát thấy trong những ngày đầu tháng 4 tới đây.

